"Опасность не миновала". Эксперт о предотвращенных терактах в Крыму

Украинский подполковник рассказал о подготовке терактов в Крыму. На полуострове много объектов, потенциально представляющих интерес для террористов, отметил в эфире радио Sputnik член экспертного совета комитета по безопасности Мосгордумы Дмитрий Ефимов.

Телеканал "Россия 24" показал видео допроса Георгия Абдиллаева, который рассказывает об организаторах нападений в Крыму в августе 2016-го.

Он сообщил, что теракты, которые предотвратила ФСБ, планировали совершить сотрудники спецрезерва Главного управления разведки Украины: начальник отдела спецразведки Александр Громов, глава спецрезерва Максим Шаповал и рядовой сотрудник отдела украинской спецразведки Кирилл Буданов.

"По моему мнению, с учетом должностных обязанностей, подготовки и осведомленности спецзадач украинской военной разведки Громов и Шаповал являлись руководителями, организаторами в августе 2016 года спецоперации в Крыму, а Буданов был одним из исполнителей планируемых диверсий", – сказал Абдиллаев в ходе допроса.

По данным телеканала, Абдиллаев – "подполковник в отставке из управления специального резерва Главного управления разведки Украины". Его задержали на границе в Брянской области за сопротивление сотрудникам полиции. Как отмечается, 13 ноября Абдиллаева отправят на Украину, поскольку ни в каких террористических акциях, как установила ФСБ, он участия не принимал.

В эфире радио Sputnik новость прокомментировал член экспертного совета комитета по безопасности Московской городской думы Дмитрий Ефимов.

"Я думаю, что опасность не миновала – в Крыму достаточно стратегических объектов, и к ним добавились новые, которые вызывают серьезный интерес украинских спецслужб, занимающихся организацией так называемого сопротивления, в том числе и "национального". Поэтому сейчас надо обратить внимание на деятельность "Хизб-ут-Тахрир"*, на остатки ячеек этой экстремистской организации, использующей в своей деятельности методы террора. И надо очень четко понимать, что потенциальные объекты посягательства остаются под угрозой – не потому, что они плохо защищены, а потому, что они имеют системообразующее значение. Это Крымский мост, в том числе его железнодорожная ветка, это наш энергомост на Крым для передачи электроэнергии и все, связанное с водоснабжением. С наступлением зимы такие объекты надо особенно тщательно охранять", – отметил Дмитрий Ефимов.

В августе 2016 года ФСБ сообщила о предотвращении в Крыму терактов, подготовленных Главным управлением разведки Минобороны Украины против критически важных элементов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. Задержали граждан Украины Андрея Захтея и Евгения Панова. Захтей заключил досудебное соглашение со следствием и дал показания о подготовке украинской разведкой серии взрывов на полуострове. В феврале его приговорили к шести с половиной годам колонии строгого режима.

*Террористическая организация, запрещенная в России