Эксперт рассказала, чего боится Европа в вопросе антироссийских санкций

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал ЕС восстановить в полном объеме торговые отношения с Россией. Отношение европейцев к санкциям проанализировала в эфире радио Sputnik политолог Татьяна Зонова.

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто призвал Евросоюз восстановить экономические связи с Россией. Его слова приводит официальный портал правительства.

Министр напомнил, что раньше Брюссель поддерживал идею создания единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, и, по его мнению, "было бы хорошо вернуться к этому подходу". Однако сейчас экономические и торговые отношения между Россией и Евросоюзом "развиваются в крайне плохом направлении", отметил Сийярто. По его словам, необходимо признать, что экономическое сотрудничество между Европой и Россией существует, но основано на двойных стандартах.

"Мы считаем, что здесь нет места двойным стандартам, а это значит, что экономические отношения между Евросоюзом и Россией должны быть перестроены в целом, потому что именно это послужило бы интересам Евросоюза и всех стран ЕС в нынешней глобальной экономической ситуации", – сказал Сийярто. Основой восстановления экономического сотрудничества, по его мнению, должны стать взаимоуважение и нормы международного права.

Доктор политических наук, профессор кафедры дипломатии МГИМО Татьяна Зонова отметила, что ситуация остается неоднозначной.

"Конечно, сейчас есть голоса в пользу отмены санкций и восстановления отношений, и в других европейских странах за это активно выступают, в частности, в Италии. Но дело в том, что санкционная политика зависит, прежде всего, от США. Европейцы боятся так называемых вторичных санкций. Если какие-то европейские компании будут вести дела с Россией в тех отраслях, которые находятся под санкциями, то они могут подвергнуться вторичным санкциям. Есть еще членство в НАТО, союзнические обязательства. Так что это непростой вопрос. Но то, что все больше стран или партий, представителей бизнес-сообщества считают, что санкции не решают никаких вопросов, и что надо отказаться от санкционной политики, – это положительный факт", – сказала Татьяна Зонова в эфире радио Sputnik.

Вашингтон и Брюссель ввели санкции против Москвы после ухудшения отношений в 2014 году, когда Россию обвинили во вмешательстве во внутреннюю политику Украины. Москва приняла ответные меры, однако в Кремле неоднократно подчеркивали, что считают диалог на языке санкций контрпродуктивным.