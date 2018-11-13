Эксперт предположил, повлияет ли шпионский скандал на связи Вены и Москвы

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен уверен, что шпионский скандал не омрачит отношений с Россией. На чем основана уверенность австрийской стороны, в эфире радио Sputnik объяснил политолог Геворг Мирзаян.

Дело о предполагаемом шпионаже в Австрии в пользу России не омрачит отношения с Москвой всерьез и надолго, уверен президент Австрии Александер Ван дер Беллен. Об этом он заявил в интервью австрийской телерадиокорпорации ORF.

Глава государства отметил, что шпионаж неприемлем, но все спецслужбы пытаются добыть информацию разными способами, пусть и "не всегда законно".

Ван дер Беллен также сообщил, что новые подробности по делу о шпионаже могут появиться через несколько недель. Он отметил, что сейчас идет расследование, какого рода информация была передана, насколько все критично. "Возможно, через несколько недель мы это узнаем", — сказал президент. При этом он выразил удивление в связи с тем, что австрийское правительство публично заявило об этом деле.

Доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян прокомментировал ситуацию.

"То, что этот скандал оказался раздутым, связано, скорее всего, со специфической ситуацией в российско-европейских отношениях. Однако, несмотря на всю эту ситуацию, австрийцы прекрасно понимают, что Москва была, есть и останется надежным партнером, экономически очень перспективным партнером, и никто не собирается портить отношения с Москвой из-за какой-то обыденной ситуации. Президент Австрии абсолютно прав: этот раздутый случай не может стать основой для того, чтобы сворачивать отношения с Москвой", – сказал Геворг Мирзаян в эфире радио Sputnik.

В пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что экс-полковник национальных вооруженных сил подозревается в ведении с 1990-х годов разведывательной деятельности в пользу России. Он потребовал от России "транспарентной информации" и заявил, что Вена намерена обсудить ситуацию с европейскими партнерами. Глава австрийского МИД Карин Кнайсль, в свою очередь, отменила визит в Россию.

Министр обороны страны Марио Кунасек рассказал, что австрийская сторона получила информацию от "дружественной службы" несколько недель назад. Как отметили СМИ, речь, скорее всего, идет о немецкой спецслужбе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, назвал "неприемлемой" "практику выдвижения публичных бездоказательных обвинений". Он также заявил, что взаимные претензии необходимо обсуждать через налаженные каналы диалога и на основе фактов.