"Европа держится". Эксперт о противодействии "Северному потоку-2"

США и Украина договорились бороться с "Северным потоком-2", сообщает украинский МИД. Эксперт Алексей Гривач в эфире радио Sputnik оценил шансы противников этого проекта.

Глава МИД Украины Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри договорились совместно противодействовать реализации проекта "Северный поток-2". Соответствующую информацию распространила пресс-служба украинского МИД по итогам министерской встречи в Киеве.

Стороны пришли к мнению, что "Северный поток-2" подрывает европейскую энергетическую безопасность и стабильность.

Кроме того, Перри провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко. "Отмечена необходимость дальнейшего противодействия проекту "Северный поток-2", а также диверсификации источников энергоносителей – в частности, путем расширения возможностей для поставок сжиженного газа из США", – говорится в сообщении на сайте президента.

Возможность санкций США в отношении "Северного потока-2" сохраняется, заявил Перри после встречи с министром энергетики Польши Кшиштофом Тхужевским в минувший четверг в Варшаве. "Наша позиция не изменилась. США не поддерживают проект "Северный поток-2". Санкции вводит президент. Эта опция сохраняется, но ясно, что США очень опасаются отсутствия диверсификации в Европе", – добавил он.

По словам американского министра, "Северный поток-2" "еще сильнее увеличил бы зависимость многих стран Европы от "Газпрома". В этой связи он предлагает развивать импорт американского сжиженного газа (СПГ).

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач полагает, что проект все равно будет реализован, несмотря на противодействие США.

"В этом нет ничего нового. Они давно противодействуют этому проекту и пока ничего на этом направлении не добились. "Северный поток-2" уже строится, получены практически все разрешения, последнее разрешение от Дании ожидается в ближайшие месяцы. США фактически уже на протяжении 50 лет противодействуют российскому (ранее – советскому) газу в Европе, исходя из своих политических соображений и коммерческих интересов по продвижению собственных энергоресурсов. Это называется недобросовестной конкуренцией и попытками вмешательства в чужую энергетическую политику. Прежде всего, все зависит от Европы – готова ли она отстаивать интересы своей энергетической безопасности и свой суверенитет в этой сфере или пойдет на уступки под давлением США. Пока Европа держится. Думаю, проект будет реализован, он уже реализуется, потому что он отвечает интересам европейской энергетической политики – созданию конкурентного ликвидного рынка и в целом обеспечению Европы доступными энергоресурсами", – сказал Алексей Гривач в эфире радио Sputnik.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Топливную магистраль планируется построить рядом с "Северным потоком".

Против реализации проекта выступает несколько стран, в частности Украина. В Киеве опасаются потерять прибыль от транзита российского газа в Европу. Против строительства газопровода и США, которые продвигают планы по экспорту в Евросоюз своего СПГ. Россия, со своей стороны, неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.