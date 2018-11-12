Политолог: повод для санкций США после выборов в Донбассе "притянут за уши"

США пообещали России больше санкций после выборов в Донбассе. В эфире радио Sputnik заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал заявление Госдепа, назвав его абсурдным.

США пообещали России санкции до тех пор, пока Крым и контроль над восточными территориями Украины не будут возвращены Киеву. Соответствующее заявление сделали в госдепартаменте.

"Соединенные Штаты присоединяются к Европе и другим партнерам в осуждении фиктивных "выборов", прошедших 11 ноября, на контролируемой Россией Восточной Украине", — говорится в сообщении.

Там же уточняется, что эти выборы противоречат Минским соглашениям, США продолжат вводить санкции против Москвы до тех пор, пока она не выполнит пункты этих соглашений.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал заявление Госдепа, назвав его абсурдным.

"Как и предполагалось, США будут искать все новые поводы для оправдания своей санкционной политики в отношении России. Поводы притягиваются за уши. Россию осуждают за ее мнение по поводу выборов в Донбассе. Россия оценивает их как позитивный процесс, как политический метод решения проблем. И это естественная реакция на выборы — лучше политический процесс, чем война. Но дело даже не в этом. Нас осуждают за то, что мы вообще позволили себе иметь такое мнение — вот в чем абсурдность подобных заявлений. Самое интересное, что они кажутся абсурдными нам, но совершенно не выглядят таковыми в глазах американских политиков. И это, конечно, удивительно. Получается, нельзя высказывать свое мнение на международной арене, и политику надо проводить, только согласовывая ее с США. Россия не следует в этом русле, и это раздражает Вашингтон", — сказал Игорь Шатров.

Жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР в воскресенье, 11 ноября, выбирали глав и депутатов Народных советов.

Киев заявил, что не признает эти выборы, а в Евросоюзе и США голосование назвали нелегитимным.

В Кремле заявили, что с пониманием относятся к выборам в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эти регионы отторгнуты и брошены Украиной.

По данным ЦИК, победу на выборах в ДНР одержал врио главы республики Денис Пушилин и его движение "Донецкая республика". Главой ЛНР стал Леонид Пасечник и возглавляемое им общественное движение "Мир Луганщине".