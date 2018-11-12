"Редчайший случай правды". Эксперт о словах Порошенко про бедность Украины

Петр Порошенко назвал Украину одной из беднейших стран в Европе. Комментируя слова украинского лидера в эфире радио Sputnik, политолог Александр Дудчак отметил, что украинская власть четко выполнила поставленные перед ней задачи.

С нынешним уровнем экономического развития Украина является одной из беднейших стран Европы. Об этом на заседании Совета регионального развития заявил президент страны Петр Порошенко.

"Хотя мы и восстановили экономический рост, но темпы его сейчас недостаточны, чтобы люди почувствовали во всех без исключения регионах и социальных слоях, что мы перестали быть одной из беднейших стран Европы", – приводит слова украинского лидера "Экономическая правда".

Порошенко также прокомментировал очередное повышение тарифов на газ в стране. По его словам, такие меры стали неизбежными из-за необходимости получить транш от Международного валютного фонда. С ноября цены на голубое топливо на Украине выросли на 23,5% – до 8,5 тысячи гривен за кубометр. Это было одним из условий МВФ для выделения Киеву очередного кредитного займа. Как заявили в украинском кабмине, цены на газ продолжат расти – второй этап повышения запланирован с 1 мая по 31 декабря 2019 года.

"Правительство стояло на растяжке между плохим и очень плохим – между повышением тарифов и мощным ударом по макрофинансовой и макроэкономической стабильности государства. А это и курс, и дефицит бюджета, и своевременные выплаты пенсий и зарплат, финансирование армии, сектора безопасности. Это выбор между Сциллой и Харибдой", – пояснил Порошенко.

В эфире радио Sputnik политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал это заявление.

"Это редчайший случай, когда Порошенко сказал правду. Надо дату запомнить, чтобы вспоминать этот день. Да, к огромному сожалению, Украина за четыре с половиной года превратилась в беднейшую страну Европы, она уже конкурирует со многими африканскими странами. А мы еще помним те времена, лет шестнадцать назад, когда Украину называли "восточноевропейским тигром" – по темпам роста ВВП она была одной из первых в мире. Но, судя по действиям нынешней власти, сегодняшний результат закономерный, и такая задача была поставлена заранее. Поскольку уничтожить такую страну можно только сознательно – по-другому невозможно. Все действия власти говорят об этом: это и отказ от традиционных рынков, от партнеров, это подписание с Европейским союзом соглашений, которые явно идут только в ущерб Украине. Все говорит о том, что такой результат был неизбежен. Это была задача Киева перед теми силами, которые привели всю эту команду к власти", – сказал Александр Дудчак.