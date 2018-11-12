Политик: Венгрия ведет с Украиной "игру в длинную"

Венгрия продолжает выдавать паспорта жителям Закарпатья, заявили на Украине. В эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал мнение, что протесты Киева бесполезны.

Ситуация с выдачей паспортов жителям Закарпатской области практически не изменилась, просто Венгрия перенесла их выдачу в свой город Кишварду, расположенный недалеко от границы, заявил журналистам губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль.

"Ничего не изменилось. Перенесли выдачу в соседний венгерский город Кишварда. Что изменилось? Люди сели на электричку, семь минут идет электричка, и они уже в Кишварде, там принимают", – сказал Москаль, его общение с прессой транслировал телеканал "112 Украина".

По словам Москаля, у тех, кто получает такие паспорта, разные мотивы.

"Многие берут для того, чтобы найти работу, другие берут, чтобы получить пенсию, третьи – чтобы воссоединиться с родственниками. Нет таких, чтобы все брали из-за патриотизма, любви, у каждого человека есть свои причины. Венгрия не может принять такое количество людей, и она все делает, чтобы эти люди остались на территории Закарпатья, помогает им", – сказал Москаль.

В эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко выразил мнение, что венгерская сторона продолжит эту политику, несмотря на протесты Киева.

"Венгрия не просто гнет свою линию, она гнет европейскую линию – нигде в Европе двойное гражданство не запрещено. Поэтому претензии со стороны Украины к венгерской стороне, мягко говоря, ничем не обоснованы, кроме эмоций. Венгрия будет продолжать свою политику – это игра в длинную. Отношения и так начали заходить в тупик: Украину в Европе никто не ждет, как и в НАТО, так называемый безвиз оказался пустышкой, конфликты с Европой растут не по дням, а по часам, в том числе из-за политики нацификации. Но на многие вопросы Европа будет закрывать глаза, потому что Украина – это инструмент, который позволяет дразнить "русского медведя"", – сказал Вадим Колесниченко.

В октябре Украина и Венгрия обменялись высылкой консулов. Причиной демарша стало недовольство Киева тем, что консульство Венгрии в расположенном у венгерской границы городе Берегово Закарпатской области выдает украинским гражданам венгерские паспорта. Будапешт назвал недружелюбными и рискованными идеи о высылке консула, пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне украинского закона об образовании, который существенно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно – до 2020 года. В правительствах ряда стран заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине.