Эксперт: вредная еда окружает нас повсюду

В России предложили обложить газировку акцизом, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов высказал мнение, что эта мера должна сочетаться с информированием населения о вреде подобных продуктов.

В России могут обложить акцизами сладкие газированные напитки. Соответствующее предложение, как пишут "Известия", выдвинул экспертный совет при правительстве в отзыве на федеральный проект "Укрепление общественного здоровья". Он входит в нацпроект "Демография" и направлен на снижение потребления сахара населением.

Как сообщает издание, минимальный размер акциза на газированные напитки в случае его введения составит не менее 20% от их розничной цены, литр газировки при этом в среднем подорожает с 65 до 78 рублей.

Сейчас таким налогом облагаются алкогольная продукция и этиловый спирт.

Нововведение будет способствовать переходу граждан на правильное питание, пишет издание. Отмечается, что сегодня в стране ожирением, вызванным в том числе употреблением газировки и фастфуда, страдает два миллиона человек.

В апреле этого года Минздрав выступил за установление акцизов на сладкие напитки с высоким содержанием добавленных простых сахаров, такие предложения содержатся в обновленной версии проекта стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года.

В эфире радио Sputnik директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов высказал свой взгляд на ситуацию.

"Вредная еда окружает нас повсюду, а ее стоимость значительно ниже, чем стоимость здоровой пищи. То есть у потребителей нет мотивации покупать здоровые продукты. Что касается продуктов с повышенным содержанием сахара, то они должны находиться в зоне повышенного внимания со стороны государства. Действительно, во многих странах мира, например, в Финляндии, в Японии, уже давно на государственном уровне принят подход, когда нездоровые продукты облагаются дополнительным акцизом. Этот акциз идет на пополнение бюджета, а у производителей есть больше мотивации снижать цены на те продукты, которые не вызывают проблемы со здоровьем у людей. Так что эта идея не новая, она хорошо зарекомендовала себя во многих странах", – сказал Давид Мелик-Гусейнов.

По его мнению, эта мера должна сочетаться с информированием населения о вреде продуктов с высоким содержанием сахара.

"Сделать это в одночасье – проснуться завтра в стране, где совсем по-другому выстроена система производства и продажи вредной пищи – не получится. На мой взгляд, нужно это делать плавно, и в первую очередь информировать население, запускать большую программу по пропаганде здоровой еды. Ведь мало кто знает, что в одном стакане газированных сладких напитков содержится до двух столовых ложек сахара. А что такое сахар в таких количествах? Это развитие ожирения, это диабет, это нагрузка на сосуды, на сердце. Конечно, употребление такой пищи с детского возраста еще больше усугубляет проблему со здоровьем нашего населения. Получается, что делая эти напитки доступными, мы вредим здоровью наших детей", – отметил эксперт.