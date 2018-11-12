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Мнение: "шпионский скандал" в Вене – символический персональный "ответ"

(обновлено: 17:13 12.11.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкАвстрийские полицейскиеАвстрийские полицейские
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сообщение об отставном офицере, подозреваемом в разведдеятельности в пользу РФ, Австрия могла получить от спецслужб Британии, сообщают СМИ. Эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.

Информацию об отставном австрийском офицере, подозреваемом в разведдеятельности в пользу России, Австрия могла получить от спецслужб Великобритании, утверждает газета Kleine Zeitung со ссылкой на высокопоставленного австрийского офицера. 

Ранее другие австрийские СМИ сообщали, что информацию о возможном шпионаже Австрия получила от немецкой спецслужбы.

Канцлер Австрии Себастьян Курц и министр обороны Австрии Марио Кунасек во время пресс-конференции в Вене
© AFP 2018 / APA / Helmut Fohringer
"А-ля Скрипали". Эксперт прокомментировал шпионский скандал в Австрии
Как отмечает газета со ссылкой на свой источник, британцы могли намеренно передать эту информацию австрийскому правительству, чтобы отдалить его от Москвы, поскольку Вена, как отмечает издание, избрала "слишком мягкий курс" общения с Кремлем, что не нравится многим западным странам.

Актуальность предположения о том, что в деле отставного полковника не обошлось без помощи Лондона, обосновывается тем, что "британцы многие годы находятся в постоянной вражде с российскими спецслужбами". Упоминая "дело Скрипалей", издание отмечает, что Австрия стала одной из немногих стран, решивших не высылать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией.

Эксперт-международник, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik прокомментировал публикацию австрийской газеты. 

"Австрия на протяжении всех последних лет выступала обычно в качестве очень разумного, склонного к диалогу с Россией игрока на европейской арене. При этом австрийское руководство никогда не отходило от общеевропейской линии, но при всем том оно пыталось ввести ее, скажем так, в более конструктивное русло. И сам по себе этот "шпионский скандал", конечно же, был изначально предусмотрен к готовившемуся визиту (главы МИД Австрии) Карин Кнайсль в Москву. Все помнят, что (президент РФ) Владимир Путин был у нее на свадьбе, и можно сказать, что во всем этом был определенный символический "ответ" персонально ей", – сказал Дмитрий Офицеров-Бельский.   

Он обратил внимание на то, что никаких доказательств шпионской деятельности отставного австрийского полковника пока не обнародовано. 

"Австрийское руководство попало в такую ситуацию, когда они должны реагировать. Но на что конкретно реагировать? Пока что, насколько известно, никаких доказательств шпионской деятельности австрийского полковника нет. Доказательств его связей с российскими спецслужбами – тоже. Между тем, как известно, Австрия является нейтральным государством, она не входит в НАТО, и, с точки зрения военных секретов, она для России не представляет особого интереса. Поэтому есть очень серьезные сомнения, что обвинения в адрес России соответствуют действительности… Что касается утечек о том, откуда именно в Австрию поступили эти сомнительные сведения, то ранее называлась Германия, теперь сообщают о Великобритании. В любом случае, очевидно, что откуда бы это ни исходило, направлено это было против российско-австрийских отношений с целью сделать Австрию менее самостоятельным игроком в отношениях с Россией", – заключил Дмитрий Офицеров-Бельский.    

Министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время пресс-конференции. 20 апреля 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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Политолог: в Европе не все "зацементировано" в оценках России
В минувшую пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что экс-полковник вооруженных сил Австрии подозревается в ведении с 1990-х по текущий год разведывательной деятельности в пользу России. Временного поверенного в делах России в Австрии вызывали в австрийский МИД. Также стало известно, что из-за инцидента глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что неприятно удивлен информацией о ситуации с экс-полковником, обвиняемым в Австрии в разведдеятельности в пользу РФ. Посол Австрии был вызван в МИД РФ в связи с этой ситуацией.

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