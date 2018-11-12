Мнение: "шпионский скандал" в Вене – символический персональный "ответ"

Информацию об отставном австрийском офицере, подозреваемом в разведдеятельности в пользу России, Австрия могла получить от спецслужб Великобритании, утверждает газета Kleine Zeitung со ссылкой на высокопоставленного австрийского офицера.
Ранее другие австрийские СМИ сообщали, что информацию о возможном шпионаже Австрия получила от немецкой спецслужбы.
Актуальность предположения о том, что в деле отставного полковника не обошлось без помощи Лондона, обосновывается тем, что "британцы многие годы находятся в постоянной вражде с российскими спецслужбами". Упоминая "дело Скрипалей", издание отмечает, что Австрия стала одной из немногих стран, решивших не высылать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией.
Эксперт-международник, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik прокомментировал публикацию австрийской газеты.
"Австрия на протяжении всех последних лет выступала обычно в качестве очень разумного, склонного к диалогу с Россией игрока на европейской арене. При этом австрийское руководство никогда не отходило от общеевропейской линии, но при всем том оно пыталось ввести ее, скажем так, в более конструктивное русло. И сам по себе этот "шпионский скандал", конечно же, был изначально предусмотрен к готовившемуся визиту (главы МИД Австрии) Карин Кнайсль в Москву. Все помнят, что (президент РФ) Владимир Путин был у нее на свадьбе, и можно сказать, что во всем этом был определенный символический "ответ" персонально ей", – сказал Дмитрий Офицеров-Бельский.
Он обратил внимание на то, что никаких доказательств шпионской деятельности отставного австрийского полковника пока не обнародовано.
"Австрийское руководство попало в такую ситуацию, когда они должны реагировать. Но на что конкретно реагировать? Пока что, насколько известно, никаких доказательств шпионской деятельности австрийского полковника нет. Доказательств его связей с российскими спецслужбами – тоже. Между тем, как известно, Австрия является нейтральным государством, она не входит в НАТО, и, с точки зрения военных секретов, она для России не представляет особого интереса. Поэтому есть очень серьезные сомнения, что обвинения в адрес России соответствуют действительности… Что касается утечек о том, откуда именно в Австрию поступили эти сомнительные сведения, то ранее называлась Германия, теперь сообщают о Великобритании. В любом случае, очевидно, что откуда бы это ни исходило, направлено это было против российско-австрийских отношений с целью сделать Австрию менее самостоятельным игроком в отношениях с Россией", – заключил Дмитрий Офицеров-Бельский.
Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что неприятно удивлен информацией о ситуации с экс-полковником, обвиняемым в Австрии в разведдеятельности в пользу РФ. Посол Австрии был вызван в МИД РФ в связи с этой ситуацией.