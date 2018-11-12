Мнение: только сейчас до политиков Европы начинает доходить, что такое ИГ*

В Европейском парламенте шокированы объемом оружия из ЕС у террористов в Сирии, говорится в проекте резолюции ЕП. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин прокомментировал выводы европарламентариев, назвав их изрядно запоздалыми.

В Европейский парламент внесен проект резолюции, где указано о шокирующем количестве вооружений из ЕС, которое оказалось в руках террористов в Ираке и Сирии. Парламентарии предлагают провести расследование этого факта.

Проект документа о поставках оружия прошел одобрение в комитете по иностранным делам и вынесен на обсуждение в рамках пленарной сессии в Страсбурге.

В одном из пунктов резолюции предлагается зафиксировать формулировку, что "Европарламент шокирован объемом произведенного в ЕС оружия и боеприпасов, найденного в руках ИГ* в Сирии и Ираке".

При этом ЕП "отмечает неспособность Болгарии и Румынии эффективно следовать общей позиции в отношении реэкспорта, который противоречит сертификатам конечного пользователя", и призывает эти страны предоставить объяснения.

В проекте также содержится предложение обязать в будущем государства-члены ЕС "отказывать в выдаче экспортной лицензии, если существует явный риск того, что подлежащая экспорту военная технология или оборудование могут быть реэкспортированы".

"ЕП призывает все государства-члены отказаться от аналогичных трансфертов в будущем, в частности в США и Саудовскую Аравию", – говорится в проекте документа.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин высказал мнение, что Европе пора не только прозреть, но и перейти к делу.

"Европа сегодня постоянно чем-то шокирована, хотя сами европейцы в составе коалиции, возглавляемой США, принимали участие в нанесении ударов по мирным городам Ближнего Востока, а теперь нерегулируемая миграция на улицах европейских городов их почему-то шокирует. Когда президент РФ Владимир Путин, выступая на 70-й сессии Генассамблеи ООН, предложил создать международный фронт борьбы с ИГ*, это было воспринято Европой скептически. И только сейчас до понимания европейских политиков начинает доходить, что террористические организации на Ближнем Востоке – и конкретно "Исламское государство"* – являются мощнейшей силой, с которой надо бороться сообща. По количеству вооружений из ЕС, которое находятся в руках террористов, депутаты Европарламента только теперь начинают понимать, какая мощь, какие возможности есть у ИГ*. Думаю, что Европарламенту, политическим руководителям европейских государств пора уже от прозрения перейти к делу. И коллективно, вместе с Россией искать формы и методы борьбы с международным терроризмом на Ближнем Востоке", – сказал Андрей Кошкин.

*Террористическая организация, запрещенная в России