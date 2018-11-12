Голуб: Украина рискует остаться наедине со своими проблемами в энергетике

На Украине предрекли топливный коллапс, в случае прекращения поставок российских нефтепродуктов. Депутат Рады 3-7 созывов Александр Голуб в эфире радио Sputnik высказал мнение, что стране грозит не только топливный коллапс.

Если поставки российских нефтепродуктов на Украину прекратятся, то в стране сразу наступит топливный коллапс, об этом в интервью порталу "Обозреватель"

заявил эксперт киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

По его словам, на Россию приходится почти 60% импортируемого топлива, поэтому прекращение поставок станет катастрофическим ударом для украинского рынка.

"Если действительно Россия прекратит поставки, то у нас действительно наступит коллапс в секторе нефтепродуктов, и он может длиться до полугода, пока ситуация стабилизируется и рынок переориентируется", – сказал эксперт.

Корольчук отметил, что похожая ситуация уже возникала в связи с сокращением поставок топлива из России и Белоруссии, после чего выросли цены на бензин.

"Мы просто не успеем быстро переориентироваться, и для нас это обычно будет коллапсом на рынке нефтепродуктов. На других рынках может и не быть достаточных дополнительных объемов, чтобы быстро перекрыть наш дефицит. В таком случае даже сложно спрогнозировать, до какого предела вырастет цена на нефтепродукты и как изменятся цены. И это будет катастрофическим ударом", – предупредил эксперт.

При этом Россия, по мнению Корольчука, не заинтересована в прекращении поставок топлива на Украину, поскольку это грозит потерей доходов.

Он отметил, что, несмотря на сложные отношения между Москвой и Киевом, за последние четыре года экспорт российских нефтепродуктов и газа на Украину только вырос.

В октябре Россия заявила о прекращении поставок Белоруссии нефтепродуктов сверх потребностей страны. Это стало одной из причин резкого скачка фактических цен на топливо на Украине: по подсчетам специалистов, в некоторых регионах цены выросли до 22,7%.

Депутат Верховной рады 3-7 созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб в эфире радио Sputnik назвал выводы украинского эксперта очевидными.

"Эксперт, безусловно, прав. Самое интересное, что очевидные вещи подаются как новость. Ведь и раньше, еще до разрыва экономических отношений с РФ, многие политики, эксперты, экономисты говорили о тотальной зависимости Украины от России именно на энергетическом, на топливном рынках. На сегодняшний день все происходящее – это шаг к тому, что Украина останется один на один с теми проблемами в энергетике, которые у нее есть. Сегодня уже целые города отключаются от отопления – это город Смела, это такой громадный город, как Кривой Рог – от того, что не хватает средств. До сих пор необходимое количество российских топливных ресурсов Украина получала через Беларусь. Теперь совершенно очевидно, что этот канал для Украины будет перекрыт. Закупка топлива на других рынках для Украины абсолютно нерентабельна. И она, безусловно, приведет к ценовому коллапсу, который отразится на всем: и на продуктах питания, и на транспорте, и на инфраструктуре", – сказал Александр Голуб.