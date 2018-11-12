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"Им плевать". Военный эксперт о скандале на учениях НАТО в Норвегии

(обновлено: 14:08 12.11.2018)
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© Фото : U.S. Marine Corps photo by Sgt. Devin J. AndrewsМорские пехотинцы США во время учений НАТО Trident Juncture 18 в ИсландииМорские пехотинцы США во время учений НАТО Trident Juncture 18 в Исландии
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Sgt. Devin J. Andrews
Солдаты НАТО опозорились на учениях в Норвегии, местные жители жалуются на их неподобающее поведение. В эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Жилин отметил, что подобное происходит каждый раз, когда в маневрах в Европе участвуют военные из США.

Жители Норвегии оставили более 400 жалоб на военнослужащих НАТО, принимавших участие в маневрах Trident Juncture, пишет Sputnik International

Авторами большинства обращений были фермеры, чьи поля были повреждены военной техникой. Однако некоторые местные жители пожаловались на то, что военные справляли естественные потребности возле детских садов, школ и спортивных объектов.

Военнослужащие Вооруженных сил Норвегии во время совместных учений НАТО Trident Juncture 2018 (Единый трезубец)
© Фото : NATO
Да "тризуб" неймет. НАТО условного врага победило, а Россию испугалось
"Это ужасно. Это вопрос соблюдения элементарных правил приличия. Солдаты облегчаются, а мы должны за ними убирать", – заявила майор Вооруженных сил Норвегии Марианна Бе.

Представитель НАТО Эйстейн Малкенес Кварвинг вынужден был принести извинения за "незапланированные инциденты" подобного рода.

Другой случай произошел незадолго до конца маневров. Военнослужащие НАТО задержали и заковали в наручники 46-летнего мужчину-аутиста, который якобы не повиновался приказу остановиться. Он имел привычку прогуливаться возле здания, в котором на время учений разместили сотни солдат, и показался военным подозрительным.

Учения НАТО Trident Juncture, в которых были задействованы около 50 тысяч военных, прошли с 25 октября по 7 ноября.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин прокомментировал ситуацию.

"То, что местные жители подверглись, мягко говоря, дискомфорту – это следствие многих факторов. Во-первых, там, где участие принимают американские военнослужащие, всегда отношение к местному населению как к плебеям, почти как к животным. Поэтому – насилие, в том числе сексуальное, они могут оправляться около детских садов… Им плевать. Они не воспринимают жителей других стран как себе равных. Во-вторых, масштабные учения в Норвегии проводить очень сложно – территории мало, вся она занята сельхозугодиями либо охраняемыми лесами. Но это в расчет не берется. Можно было провести учения на территориях, где никому бы не было ущерба? Да, можно. Если бы возобладал здравый смысл над политической целесообразностью. Но им же важно было провести эти учения поближе к России. И американцам плевать, какие потери понесут их союзники, а точнее, их заложники в этих политических играх. Теперь норвежцы узнали, как их главный союзник относится к ним", – сказал Александр Жилин.

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