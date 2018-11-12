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Политолог: в обвинениях финского премьера в адрес России есть важный нюанс

(обновлено: 13:17 12.11.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПремьер-министр Финляндии Юха Сипиля на саммите ЕС в Брюсселе. 23 марта 2018Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля на саммите ЕС в Брюсселе. 23 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что Россия может иметь отношение к сбоям системы GPS во время учений НАТО, сообщают СМИ. Политолог Николай Димлевич в эфире радио Sputnik прокомментировал озвученные подозрения.

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что Россия может иметь отношение к нарушениям функционирования системы GPS во время учений НАТО. Его заявление приводит финская телекомпания Yle.

Военнослужащие Вооруженных сил Норвегии во время совместных учений НАТО Trident Juncture 2018 (Единый трезубец)
© Фото : NATO
Да "тризуб" неймет. НАТО условного врага победило, а Россию испугалось
"Возможно, что за подобными нарушениями стоит Россия", – отметил Сипиля, добавив, что расследование данных нарушений еще не завершено.

По его словам, подобные действия могли быть "посланием всем сторонам, задействованным в военных учениях".

Ранее Yle сообщила, что Хельсинки подозревает Москву в том, что она якобы вмешивалась в работу спутниковых навигационных систем во время учений НАТО Trident Juncture. Центр авианавигации Финляндии предупредил летчиков о сбоях в работе GPS на этой неделе. Речь шла о территории от северных районов Рованиеми до норвежской границы и к востоку от Киттиля до российской границы – там, согласно информации Центра авианавигации, "сигнал GPS был ненадежным", система работала с перебоями 6-7 ноября. Доказательств российского вмешательства финская сторона не привела.

Советник Российского фонда развития высоких технологий, политолог Николай Димлевич в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление премьер-министра Финляндии. 

"Во всех своих бедах на Западе всегда и везде будут обвинять Россию по одной простой причине: в противном случае им пришлось бы признавать свои собственные провалы. В данном случае – провалы со связью в ходе маневров НАТО на севере Европы. Помимо этого, конечно же, они преследуют еще две цели, уже стратегические: во-первых, продолжают закреплять в сознании собственных граждан образ России как главного врага, во-вторых – работают на увеличение финансирования своих компаний, имеющих отношение к военно-промышленному комплексу", – сказал Николай Димлевич.  

Он считает неслучайным тот факт, что о подозрениях в адрес России заговорил глава правительства страны, не входящей в Североатлантический альянс. 

"Это важный нюанс: то, что эти подозрения озвучивает премьер-министр Финляндии – страны, которая, как и Швеция, не входит в НАТО – говорит о том, что в орбиту НАТО на севере Европы втягиваются новые страны. Поручив финскому премьеру заговорить об этом, натовцы тем самым хотели продемонстрировать, что угроза, якобы исходящая от России, воспринимается ее соседями очень серьезно – и не только в Восточной Европе, но и на севере континента. Это уже такие геополитические игры", – считает Николай Димлевич.  

Крупнейшие после окончания холодной войны военные учения НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец") прошли в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В отработке сценария коллективной обороны при нападении условного противника были задействованы 50 тысяч военнослужащих, силы и средства всех 29 союзников, а также партнеров – Швеции и Финляндии.

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