ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт: "новых отношений" Британии с РФ, о которых говорит Мэй, не будет

(обновлено: 08:59 12.11.2018)
0821
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Британский премьер Тереза Мэй собирается заявить о готовности Британии к "другим" отношениям с Россией. Это пустые слова, считает эксперт Владимир Брутер. Он пояснил свою позицию в эфире радио Sputnik.

Соединенное Королевство готово строить новые отношения с Москвой, заявит премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на банкете лорда-мэра Сити в понедельник вечером. Это следует из фрагментов текста ее речи, которые канцелярия премьера передала в редакцию РИА Новости.

Мэй в очередной раз похвалит "международное единство перед лицом попрания Россией мировых правил", так же, как и в прошлогодней речи, в которой она затрагивала вопрос о "враждебно настроенной России".

"Прошлый год трагическим образом продемонстрировал, что эти угрозы более чем реальны – не только через необдуманное использование химического оружия на наших собственных улицах двумя агентами российской разведки. Но он также доказал нашу готовность отреагировать – и именно так, как я говорила, что мы отреагируем. Вместе с нашими союзниками в ответ на нападение в Солсбери мы скоординировали самую крупную в истории высылку сотрудников российских разведслужб, существенно подорвав разведывательные возможности России на ближайшие годы", – скажет Мэй.

По ее словам, "неопровержимые доказательства" позволили Королевской прокурорской службе выдвинуть обвинения против тех, кого Лондон считает исполнителями покушения на Скрипалей, – граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Отравление произошло 4 марта в Солсбери, жертвами стали бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Москва обвинения Лондона категорически отрицает.

Мэй вспомнит и другую историю и скажет, что правительство Нидерландов "сумело предотвратить и вскрыть российские попытки подорвать ОЗХО". Речь идет, в частности, о заявлении Минобороны Нидерландов о том, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на ОЗХО, которую якобы пытались провести четверо граждан РФ. 

В то же время Мэй допускает возможность построения других отношений с Россией, при которых будет возможна совместная работа по обеспечению международной стабильности. "Как я и сказала год назад, не таких отношений с Россией мы хотим. Мы остаемся открытыми другому типу отношений – таким отношениям, при которых Россия прекратит нападения, подрывающие международные договоренности и международную безопасность, и при которых она будет работать вместе с нами над выполнением обязательств, общих для нас как членов СБ ООН. Мы надеемся, что российское государство изберет этот путь. Если так будет, мы ответим соответствующим образом", – говорится в тексте речи.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в эфире радио Sputnik предположил, какие на самом деле отношения имеет в виду Мэй.

"Новые отношения – это, видимо, отношения, где Москва будет выступать в качестве объекта, а ей будут рассказывать, что, как и когда она может сделать. Но этих отношений не будет, поэтому в данном случае это просто совершенно лишние, пустые слова. Это вообще не имеет никакого отношения к Мэй, у нее есть собственные проблемы с Brexit'ом – его не поддерживают ни оппозиция, ни значительная часть ее собственной партии.   И поэтому, когда она вновь обращается к российской теме, она еще раз показывает свою собственную слабость. В России прекрасно понимают, что говорить с такими людьми по поводу того, как Россия "должна себя вести", какими должны быть новые отношения, совершенно бесполезно. Единственное, что совершенно понятно в этой ситуации – что Мэй не так долго будет премьер-министром. А нам уже сейчас нужно предполагать, кто будет следующим премьер-министром, и какими будут отношения с Великобританией при следующей власти", – считает Владимир Брутер.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена