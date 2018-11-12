Эксперт: "новых отношений" Британии с РФ, о которых говорит Мэй, не будет

Британский премьер Тереза Мэй собирается заявить о готовности Британии к "другим" отношениям с Россией. Это пустые слова, считает эксперт Владимир Брутер. Он пояснил свою позицию в эфире радио Sputnik.

Соединенное Королевство готово строить новые отношения с Москвой, заявит премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на банкете лорда-мэра Сити в понедельник вечером. Это следует из фрагментов текста ее речи, которые канцелярия премьера передала в редакцию РИА Новости.

Мэй в очередной раз похвалит "международное единство перед лицом попрания Россией мировых правил", так же, как и в прошлогодней речи, в которой она затрагивала вопрос о "враждебно настроенной России".

"Прошлый год трагическим образом продемонстрировал, что эти угрозы более чем реальны – не только через необдуманное использование химического оружия на наших собственных улицах двумя агентами российской разведки. Но он также доказал нашу готовность отреагировать – и именно так, как я говорила, что мы отреагируем. Вместе с нашими союзниками в ответ на нападение в Солсбери мы скоординировали самую крупную в истории высылку сотрудников российских разведслужб, существенно подорвав разведывательные возможности России на ближайшие годы", – скажет Мэй.

По ее словам, "неопровержимые доказательства" позволили Королевской прокурорской службе выдвинуть обвинения против тех, кого Лондон считает исполнителями покушения на Скрипалей, – граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Отравление произошло 4 марта в Солсбери, жертвами стали бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Москва обвинения Лондона категорически отрицает.

Мэй вспомнит и другую историю и скажет, что правительство Нидерландов "сумело предотвратить и вскрыть российские попытки подорвать ОЗХО". Речь идет, в частности, о заявлении Минобороны Нидерландов о том, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на ОЗХО, которую якобы пытались провести четверо граждан РФ.

В то же время Мэй допускает возможность построения других отношений с Россией, при которых будет возможна совместная работа по обеспечению международной стабильности. "Как я и сказала год назад, не таких отношений с Россией мы хотим. Мы остаемся открытыми другому типу отношений – таким отношениям, при которых Россия прекратит нападения, подрывающие международные договоренности и международную безопасность, и при которых она будет работать вместе с нами над выполнением обязательств, общих для нас как членов СБ ООН. Мы надеемся, что российское государство изберет этот путь. Если так будет, мы ответим соответствующим образом", – говорится в тексте речи.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в эфире радио Sputnik предположил, какие на самом деле отношения имеет в виду Мэй.

"Новые отношения – это, видимо, отношения, где Москва будет выступать в качестве объекта, а ей будут рассказывать, что, как и когда она может сделать. Но этих отношений не будет, поэтому в данном случае это просто совершенно лишние, пустые слова. Это вообще не имеет никакого отношения к Мэй, у нее есть собственные проблемы с Brexit'ом – его не поддерживают ни оппозиция, ни значительная часть ее собственной партии. И поэтому, когда она вновь обращается к российской теме, она еще раз показывает свою собственную слабость. В России прекрасно понимают, что говорить с такими людьми по поводу того, как Россия "должна себя вести", какими должны быть новые отношения, совершенно бесполезно. Единственное, что совершенно понятно в этой ситуации – что Мэй не так долго будет премьер-министром. А нам уже сейчас нужно предполагать, кто будет следующим премьер-министром, и какими будут отношения с Великобританией при следующей власти", – считает Владимир Брутер.