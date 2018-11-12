Политолог: разговор Путина и Трампа – это хорошо, но иллюзий быть не должно

Президент США обсудил с коллегами из России, Германии и Франции ДРСМД и Сирию, сообщили в Белом доме. Значение этих переговоров в эфире радио Sputnik оценил политолог Андрей Суздальцев.

Американский лидер Дональд Трамп провел продуктивную дискуссию с российским президентом Владимиром Путиным, главой Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и другими мировыми лидерами в ходе мероприятий в Париже, посвященных столетию со дня окончания Первой мировой войны. Соответствующую информацию распространила пресс-секретарь хозяина Белого дома Сара Сандерс.

"Во время ланча президент был вместе с президентом Макроном, канцлером Меркель и президентом Путиным, и многими другими лидерами, – сказала Сандерс. – Лидеры обсудили множество проблем, включая договор РСМД, Сирию, торговлю, ситуацию в Саудовской Аравии, санкции, Афганистан, Китай и Северную Корею".

"У них была хорошая и продуктивная дискуссия во время двухчасового ланча", – добавила Сандерс.

Ранее Владимир Путин рассказал, что ему удалось побеседовать с Дональдом Трампом в Париже. В ответ на вопрос, как прошла беседа, президент России ответил: "Хорошо".

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев оценил важность этих контактов.

"Любые переговоры полезнее, чем конфронтация. Правда, в данном случае нужно учитывать, что формат встречи в Париже был для нас не очень приятным – в частности, про огромный вклад России в Первую мировую войну демонстративно молчали, демонстрировали, что победители – только западные страны. Ну, это традиционно, и в отношении Второй мировой войны тоже. Что касается собственно двусторонних контактов, то Макрон приложил огромные усилия, чтобы не было серьезных переговоров. А учитывая, что мы находимся на грани входа в очень тяжелый процесс гонки вооружений, для нас, конечно, любой контакт имеет особую важность… Поэтому и эти беседы в Париже – в принципе, это позитивно. Хотя иллюзий быть не должно: ясно, что в американском обществе есть консенсус в отношении России и Китая. Рассчитывать, что из-за таких встреч произойдет какой-то поворот в отношениях США и России, не стоит", – сказал Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik.

Ранее планировалось, что Владимир Путин и Дональд Трамп проведут в Париже двустороннюю встречу, однако она не состоялась – как заявил помощник российского президент Юрий Ушаков, по "достаточно настойчивой" просьбе французского правительства.