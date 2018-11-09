Эксперт: слова министра энергетики США о "Северном потоке-2" вызывают смех

Глава Минэнерго США Рик Перри поблагодарил Польшу и другие страны, сопротивляющиеся строительству газопровода "Северный поток-2". Эксперт Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik объяснил, почему США и в самом деле должны быть благодарны Польше.

США благодарят Польшу и другие страны, сопротивляющиеся строительству газопровода "Северный поток-2", заявил министр энергетики Рик Перри на пресс-конференции по итогам подписания соглашения между Польшей и США о стратегическом диалоге в сфере энергетики.

"Я хотел бы поблагодарить Польшу и многие другие страны, даже многих жителей Германии, которые понимают, что проект "Северный поток" не является бизнес-проектом", – сказал Перри. "Это такой политический гамбит, который дает России влияние на Европу", – заявил он.

При этом американский министр не теряет надежду на то, что "Северному потоку-2" можно помешать. "Призываем наших партнеров объединить силы и отказаться от этого проекта", – заявил Перри.

Он отметил, что США не поменяли своего отношения к строительству газопровода из РФ. "На тематику "Северного потока-2" было ясное заявление президента. Мы против этого проекта. Он не является коммерческим с точки зрения диверсификации. Президент по-прежнему обладает правом наложения санкций", – сказал глава американского Минэнерго.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik прокомментировал высказывания министра энергетики США.

"Заявление, что "Северный поток-2" – не коммерческий проект, у меня вызывает смех. А предложение о поставках американского СПГ – оно является коммерческим, когда этот газ обойдется в полтора раза дороже, чем трубопроводный газ из России? Наверное, нет. Для американцев в последнее время характерен такой откровенный цинизм в попытках безапелляционного подавления конкурентов. Они используют методы, которые раньше принято было называть "недобросовестной конкуренцией". Для этого им нужны какие-то инструменты – и в данном случае Польша вместе со странами Прибалтики используются в качестве таких инструментов. Если говорить конкретно о Польше, то ей, безусловно, еще придется расплачиваться за такую свою роль – в том числе, закупая по высокой цене американский СПГ. И я думаю, что американский министр был вполне искренен, когда благодарил поляков – ведь получается, что Польша из-за такой своей позиции будет дотировать американскую экономику", – сказал Владимир Оленченко.

"Северный поток-2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Соединенные Штаты выступают против этого проекта. Президент РФ Владимир Путин в этой связи говорил, что лидер США Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.