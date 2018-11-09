Политик: Петру Порошенко в Азовском море нужна не победа

Служба безопасности Украины готовит провокации в Азовском море, вплоть до затопления судов, заявили в самопровозглашенной ДНР. Это заявление в эфире радио Sputnik прокомментировал политик Вадим Колесниченко.

Служба безопасности Украины готовит масштабные провокации в Азовском море, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

По его данным, украинские спецслужбы разрабатывают на начало 2019 года "несколько сценариев провокаций в акватории Азовского моря" – вплоть до затопления коммерческого судна, "причем как украинского, так и иностранного".

Под прикрытием эскалации напряженности украинские силовики могут предпринять попытку вторжения с моря на территорию ДНР, подчеркнул Басурин.

Председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что основой для будущих возможных провокаций может стать принятый Верховной радой в первом чтении законопроект о прилегающей зоне Украины.

"Рассмотрение законопроекта о расширении Украиной контролируемой ею морской зоны в два раза должно нас очень сильно насторожить. Например, в Азовском море, которое является для двух стран внутренним, подобное расширение возможно только по согласию обеих сторон. Естественно, что российского согласия в данном случае не будет, и украинская сторона будет действовать в одностороннем порядке на основе собственного закона. И в этой ситуации вполне вероятны разного рода столкновения. При этом украинскую сторону абсолютно не интересует победа – им нужен конфликт. И таким серьезным конфликтом может стать даже ситуация, если два судна заденут друг друга бортами. Для (президента Украины Петра) Порошенко и его покровителей в Вашингтоне это очень выгодно – Россию в очередной раз будут пытаться представить в качестве стороны, постоянно проявляющей свой агрессивный характер", – считает Вадим Колесниченко.

Восьмого ноября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект "О прилегающей зоне Украины", который позволит расширить контролируемую Киевом акваторию на море на 12 морских миль – до 24 морских миль вместо нынешних 12 миль.

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала траулер "Норд" с десятью россиянами на борту. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы за незаконное посещение Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в порту Херсона задержали танкер "Механик Погодин".

Москва сочла действия Киева "морским терроризмом" и ответила усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. После этого украинские пограничники обвинили российские власти в "жесткой политике задержания и осмотра судов". Крымское погрануправление ФСБ заявило, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы при осмотре.

Позже Киев заявил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.