Политолог: Вашингтон решил показать Грузии, что он о ней не "забыл"

Флаги Грузии и США в совместном центре тренировок и оценок Грузия-НАТО на территории военной базы в Крцаниси близ Тбилиси, Грузия

Флаги Грузии и США в совместном центре тренировок и оценок Грузия-НАТО на территории военной базы в Крцаниси близ Тбилиси, Грузия

США выделят грузинским неправительственным организациям $18,5 млн на развитие экономики. По мнению Вашингтона, проблемы Грузии усугубляются из-за "российской пропаганды". Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Геворг Мирзаян.

Вашингтон выделит грузинским неправительственным организациям 18,5 млн долларов на развитие экономики. Об этом говорится в документе американского Агентства по международному развитию (USAID), с которым ознакомился RT.

По данным USAID, около 20% населения Грузии находятся за чертой бедности и живут на 2,5 доллара в день. При этом в США полагают, что прогрессу якобы препятствует Россия.

"Экономические вызовы усугубляются российской пропагандой, которая направлена на подрыв поддержки евроинтеграции и ориентации на Запад", – говорится в документе USAID.

Доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, зачем Вашингтон выделил эти деньги.

"Они готовы выделять какие-то деньги на борьбу с якобы российским влиянием, это во-первых. А во-вторых, американцам все-таки нужно показывать грузинскому обществу, что в Вашингтоне о Грузии не "забыли". А такое мнение уже возникает не только в самой Грузии, но и в американском политико-академическом сообществе, которое периодически публикует статьи на тему "почему мы забыли о Грузии" на фоне украинского кризиса и так далее. То есть сообщение о выделении этой суммы – это своего рода "демонстрация флага"", – считает Геворг Мирзаян.

В любом случае, по его мнению, грузинское общество не стремится к противостоянию с Россией, стало более прагматично по сравнению со временами "революции роз" (2003 год).

"Стало меньше несбыточных надежд. Я думаю, что, по крайней мере, часть населения Грузии осознало, что постоянные революции проблемы не решают, а, наоборот, усугубляют. Поэтому в Грузии надежда на приход неких лидеров героического типа, которые "придут и все исправят", не работает. И растет, я думаю, понимание, что нужно заниматься целенаправленной экономической работой, а также диверсификацией внешнеполитических связей. Заметим, что поддерживая курс на евроатлантическую интеграцию, Грузия старается по мере возможности лишний раз на ровном месте не портить отношения с Москвой. Все в Тбилиси понимают, что есть некие красные линии, которые переходить нельзя – и ведут себя вполне адекватно", – отметил Геворг Мирзаян.