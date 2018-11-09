Политолог: Вашингтон решил показать Грузии, что он о ней не "забыл"

Вашингтон выделит грузинским неправительственным организациям 18,5 млн долларов на развитие экономики. Об этом говорится в документе американского Агентства по международному развитию (USAID), с которым ознакомился RT.
"Экономические вызовы усугубляются российской пропагандой, которая направлена на подрыв поддержки евроинтеграции и ориентации на Запад", – говорится в документе USAID.
Доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, зачем Вашингтон выделил эти деньги.
"Они готовы выделять какие-то деньги на борьбу с якобы российским влиянием, это во-первых. А во-вторых, американцам все-таки нужно показывать грузинскому обществу, что в Вашингтоне о Грузии не "забыли". А такое мнение уже возникает не только в самой Грузии, но и в американском политико-академическом сообществе, которое периодически публикует статьи на тему "почему мы забыли о Грузии" на фоне украинского кризиса и так далее. То есть сообщение о выделении этой суммы – это своего рода "демонстрация флага"", – считает Геворг Мирзаян.
В любом случае, по его мнению, грузинское общество не стремится к противостоянию с Россией, стало более прагматично по сравнению со временами "революции роз" (2003 год).
"Стало меньше несбыточных надежд. Я думаю, что, по крайней мере, часть населения Грузии осознало, что постоянные революции проблемы не решают, а, наоборот, усугубляют. Поэтому в Грузии надежда на приход неких лидеров героического типа, которые "придут и все исправят", не работает. И растет, я думаю, понимание, что нужно заниматься целенаправленной экономической работой, а также диверсификацией внешнеполитических связей. Заметим, что поддерживая курс на евроатлантическую интеграцию, Грузия старается по мере возможности лишний раз на ровном месте не портить отношения с Москвой. Все в Тбилиси понимают, что есть некие красные линии, которые переходить нельзя – и ведут себя вполне адекватно", – отметил Геворг Мирзаян.