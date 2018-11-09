Политолог: американцы "отработали" для Порошенко всю тематику

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, в чем заключается "сила украинского народа", заявив в числе прочего о том, что страна имеет "развитую экономику" и "оснащенную армию". В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов прокомментировал это заявление.

Украинский язык является залогом силы и успеха народа, заявил президент страны Петр Порошенко.

"Наша сила и мощь заключаются не только в многочисленной армии, хорошо оснащенных вооруженных силах и развитой экономике. Я твердо убежден: сила и мощь нашего государства еще и в украинской книге, украинском кино, в украинской музыке, в украинских песнях и, главное, в украинском языке", – написал глава государства на своей странице в Facebook.

Порошенко отметил, что родной язык составляет "сущность украинской идентичности".

Девятого ноября в стране отмечается День украинской письменности и речи.

В эфире радио Sputnik политолог, журналист Юрий Светов прокомментировал заявление украинского лидера.

"С Порошенко работает мощная команда американских пиарщиков, и они для него, естественно, отрабатывают всю тематику: что и как он должен говорить, на что делать акценты. В данном случае они, видимо, не забывают завет Геббельса: чем больше ложь, тем скорее в нее поверят. Поэтому лидер страны, которая в долгах, как в шелках, говорит о процветающей экономике. Армия, которая была разгромлена в Иловайском котле, называется им победоносной. Ну а если и здесь похвастаться нельзя, тогда можно поговорить о духовном. Нынешняя Украина приписывает любого человека, у которого были украинские корни, себе в плюс. Но большой вопрос: например, считал себя Николай Васильевич Гоголь украинским писателем или русским? То же самое с музыкантами, художниками. Это общее достояние славянского мира. Дай бог, чтобы Порошенко как президент мог потом похвалиться тем, что на Украине благодаря ему появились новые гениальные писатели и художники. Пока такого нет", – сказал Юрий Светов.