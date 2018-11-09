Эксперт: пожилые люди не должны видеть в цифровых ресурсах "шайтан-машину"

В России появится новая профессия – цифровой куратор, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik профессор Уральского государственного экономического университета Евгений Ющук отметил важность новой профессии в современных условиях.

В ближайшее время в России появится новая профессия – цифровой куратор, пишет "Российская газета".

По данным издания, новые специалисты будут помогать пожилым людям работать с цифровыми ресурсами: разбираться с онлайн-платежами за коммунальные услуги, ведением документооборота в электронном виде и многим другим.

© РИА Новости / Антон Круглов Перейти в фотобанк Женщина оплачивает коммунальные платежи в Российском национальном коммерческом банке в Крыму

Для новой профессии уже разработан профессиональный стандарт. Над ним работали специалисты Совета по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, соцзащиты и занятости населения на базе ВНИИ труда, а также Российского общества "Знание".

Площадки для обучения цифровых кураторов могут появиться уже в середине декабря, сообщил глава совета по профквалификациям Юрий Герций.

Профстандарт для цифровых кураторов сейчас находится на регистрации в Минюсте, сообщает газета.

В эфире радио Sputnik эксперт по конкурентной разведке, профессор Уральского государственного экономического университета Евгений Ющук отметил важность новой профессии в современных условиях.

"Думаю, это близко к курсам компьютерной грамотности, которые Минсоцзащиты проводило для пожилых людей. Скорее всего, это будет расширенный вариант, следующий шаг. И это важно. Когда пожилые люди воспринимают современные технологии как шайтан-машину, непонятную вещь, то они начинают их бояться. А государство все больше и больше переходит в цифру. И чтобы люди не оказались за бортом, не стали жертвой мошенников – для этого все это нужно", – сказал Евгений Ющук.