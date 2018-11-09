Эксперт: пожилые люди не должны видеть в цифровых ресурсах "шайтан-машину"

В ближайшее время в России появится новая профессия – цифровой куратор, пишет "Российская газета".
По данным издания, новые специалисты будут помогать пожилым людям работать с цифровыми ресурсами: разбираться с онлайн-платежами за коммунальные услуги, ведением документооборота в электронном виде и многим другим.
Площадки для обучения цифровых кураторов могут появиться уже в середине декабря, сообщил глава совета по профквалификациям Юрий Герций.
Профстандарт для цифровых кураторов сейчас находится на регистрации в Минюсте, сообщает газета.
В эфире радио Sputnik эксперт по конкурентной разведке, профессор Уральского государственного экономического университета Евгений Ющук отметил важность новой профессии в современных условиях.
"Думаю, это близко к курсам компьютерной грамотности, которые Минсоцзащиты проводило для пожилых людей. Скорее всего, это будет расширенный вариант, следующий шаг. И это важно. Когда пожилые люди воспринимают современные технологии как шайтан-машину, непонятную вещь, то они начинают их бояться. А государство все больше и больше переходит в цифру. И чтобы люди не оказались за бортом, не стали жертвой мошенников – для этого все это нужно", – сказал Евгений Ющук.