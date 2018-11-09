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"А-ля Скрипали". Эксперт прокомментировал шпионский скандал в Австрии

(обновлено: 14:40 09.11.2018)
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© AFP 2018 / APA / Helmut FohringerКанцлер Австрии Себастьян Курц и министр обороны Австрии Марио Кунасек во время пресс-конференции в ВенеКанцлер Австрии Себастьян Курц и министр обороны Австрии Марио Кунасек во время пресс-конференции в Вене
© AFP 2018 / APA / Helmut Fohringer
В Австрии задержали экс-полковника вооруженных сил страны по подозрению в шпионаже в пользу России. В эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Жилин назвал это провокацией, высказав мнение, что эту акцию устроили третьи страны.

В Австрии задержан экс-полковник вооруженных сил страны, его подозревают в шпионаже в пользу России, заявил в пятницу журналистам канцлер Себастьян Курц. 

"Мы должны вас проинформировать, что в Австрии есть подозрение, что отставной полковник австрийских ВС работал с российской разведывательной службой на протяжении многих лет. По нашей информации, это началось в 1990-е и продолжалось до 2018 года", – сказал Курц журналистам.

Министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время пресс-конференции. 20 апреля 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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Глава министерства обороны Австрии Марио Кунасек, со своей стороны, сообщил, что Вена узнала о подозреваемом от дружественной службы несколько недель назад.

"Мы узнали эту информацию несколько недель назад от дружественной службы. После этого ведомство начало вести переговоры с целью установления личности, а потом – переговоры с ним. Бывший офицер также передал оборудование, сейчас идет оценка этих устройств – ноутбука и так далее", – сказал министр на пресс-конференции в Вене.

Он отметил, что полковник уже пять лет в отставке.

Ранее о задержании подозреваемого в шпионаже в пользу России экс-полковника ВС Австрии сообщило издание Kronen Zeitung. По данным газеты, полковник должен был собирать информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционном кризисе, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных.

Из-за инцидента глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ. Временного поверенного в делах России в Австрии вызывали в австрийский МИД.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "неприятно удивлен" информацией о ситуации с экс-полковником.

"… Испокон веку было принято, что если у какой-то страны возникают озабоченности, подозрения относительно действий другой страны, подозрения в причастности кого-то к каким-то процессам, которые рассматриваются в качестве угроз для соответствующего государства, то в соответствии с нормами международного общения следует напрямую запрашивать разъяснений", – сказал министр журналистам.

Президент РФ Владимир Путин и министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Сергей Лавров раскритиковал европейских партнеров за то, что они прибегают не к традиционной, а к микрофонной дипломатии.

По словам министра, западные партнеры взяли за правило требовать публичных объяснений "по вопросу, о котором нам ничего неизвестно". Необходимо следовать тем нормам, которые были выработаны в ходе формирования практики международного общения, заявил Лавров. 

В российском внешнеполитическом ведомстве РИА Новости сообщили, что посол Австрии Йоханнес Айгнер будет вызван в пятницу в МИД РФ.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин назвал происходящее провокацией, которую устроили третьи страны.      

"Я давно ждал провокаций на этом фронте и объясню, почему. Сближение РФ и Австрии, нормальные взаимоотношения между руководителями, хорошие перспективы взаимоотношений двух стран не могли оставить в покое врагов Российской Федерации, им нужна была провокация. Самое печальное, что провокации делаются на нижайшем уровне, никто даже не заморачивается над подобием достоверности. Просто придумывается предлог для того, чтобы обвалить отношения. Так и в этом случае. С учетом стремительных изменений, которые происходят в технологиях, в тактике вооруженных сил, в информационных системах, связанных с оборонным комплексом, этот дедушка ничего знать не мог априори. Все это, безусловно, инсинуации для того, чтобы вбить клин. Ничего нового – а-ля "Скрипали". Мы Австрию не рассматривали как врага, мы – за добрососедские отношения, поэтому разведывательной активности РФ там априори не может быть. Если бы речь шла о стране, которая нам угрожает, то тогда можно было бы понять разведывательную активность. А здесь-то зачем?", – сказал Александр Жилин.

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