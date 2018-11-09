"Ситуация тяжелая". Политолог о попытках организации диверсий в ДНР и ЛНР

В ДНР обезврежено самодельное взрывное устройство, установленное на опорах линии электропередачи. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik прокомментировал эту информацию.

Сотрудники полиции самопровозглашенной ДНР обезвредили самодельное взрывное устройство, установленное на опорах линии электропередачи, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Устройство нашли недалеко от поселка городского типа Новый Свет, расположенного в подконтрольном ополченцам районе в 40 километрах от Донецка.

"В данный момент сотрудники МВД выясняют принадлежность взрывного устройства и устанавливают лиц, причастных к его изготовлению и установке", – уточняется в сообщении.

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik прокомментировал эту информацию.

"События в ДНР и ЛНР, связанные с закладкой взрывных устройств, попыткой организации терактов и уже совершенными терактами, в результате которых гибнут люди – это дело рук диверсионных групп, которые практически каждую ночь пытаются пересечь линию соприкосновения. При этом в украинскую прессу по этому поводу вбрасываются инспирированные СБУ сообщения, что якобы все это делают местные жители, недовольные ситуацией внутри республик. Ситуация действительно тяжелая – но именно из-за действий украинской стороны. И все эти действия, приводящие, в том числе, к гибели детей, как на растяжке в Горловке, и со сбрасыванием гранат с беспилотников на мирные дома – это все дело рук ВСУ и их диверсионных групп", – уверен Александр Асафов.

В воскресенье 11 ноября в регионе пройдут выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В Донецке и Луганске отмечают, что это не идет вразрез с Минскими соглашениями об урегулировании ситуации в Донбассе, Киев и Брюссель с этим не согласны.

В ДНР и ЛНР заявляли, что готовы к диверсиям в связи с выборами и сделают все возможное для обеспечения безопасности населения и наблюдателей во время голосования.