Эксперт: США втягиваются в конфликт с неприятными для себя последствиями

Экс-посол США на Украине призвал поставлять Киеву мощное летальное оружие. В эфире радио Sputnik руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк прокомментировал позицию Вашингтона.

Бывший посол США на Украине Джон Хербст призвал западные страны поставлять Киеву современное летальное вооружение, сообщает Укринформ. По словам Хербста, поставки такого оружия позволят Украине противостоять российским операциям.

"В интересах не только Украины, но и Запада предоставить Украине оружие, в частности ракеты класса "земля-земля" и "земля-море", чтобы сделать уязвимыми возможные российские десантные операции с высадкой на берег", – сказал бывший посол.

По его утверждению, Россия серьезно обострила ситуацию в Азовском море.

"Украине нужна помощь сверх Javelin", – добавил Хербст.

В августе американский президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2019 год, общий объем которого составил 716 млрд долларов, при этом 250 млн долларов уйдут на военную помощь Украине, включая поставки летальных вооружений.

В этом году Киев получил от США, Великобритании, Канады и Литвы оружие и другие военные средства на более чем 40 млн долларов. Помимо этого, в прошлом году Вашингтон одобрил поставки на Украину комплексов Javelin, и в мае их передали украинским военным.

В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник, руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк прокомментировал позицию Вашингтона по поставкам оружия Украине.

"Это совершенно не соответствует национальным интересам США, но это соответствует официальной американской внешнеполитической идеологии, в соответствии с которой, США – это глобальная "сила добра", которая должна бороться с "силами зла" в лице России, Китая, Ирана и так далее. Именно поэтому США должны предпринимать такие акции, которые потенциально могут иметь крайне негативные последствия для самих Соединенных Штатов. В ответ на поставки американского летального оружия на Украину РФ может расширить свое военно-экономическое сотрудничество, например, с Кубой, вплоть до размещения там российских военных баз – в непосредственной близости к американской территории. Думаю, могут быть и другие варианты. В любом случае американцы втягиваются в конфликт, который совершенно не имеет никакого отношения к их национальной безопасности и национальным интересам", – сказал Владимир Батюк.