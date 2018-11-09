Эксперт назвал цель публикации о выигрыше РФ от антииранских санкций США

Россия выиграла от санкций США против Ирана, "отбив" у него покупателей и нарастив поставки нефти, пишут американские СМИ. В эфире радио Sputnik эксперт Михаил Беляев прокомментировал эту публикацию.

Россия смогла выиграть благодаря санкциям США против Ирана, пишет американское издание Wall Street Journal.

Отмечается, что Москва отбила покупателей у Тегерана и нарастила поставки нефти благодаря антииранским мерам Вашингтона. При этом Россия также помогает Ирану пережить санкционное давление, скупая его нефть для внутреннего потребления, а свою, которая высвободилась в результате этого маневра, будет поставлять на экспорт, прежде всего, в Европу. Издание также сообщает, что Россия собирается приобретать иранские энергоресурсы по бартеру – в обмен на производственное оборудование и продовольственные товары.

Подчеркивается, что Москва уже добывает рекордные за последние 30 лет объемы нефти и находится на первом месте по этому параметру в мире. В октябре стране удавалось получать из недр 11,41 млн баррелей в день, что на 4,3% больше в сравнении с соответствующим периодом 2017 года.

По версии газеты, помогая Ирану, Россия заменяет его на мировом рынке нефти. Москва уже смогла в разной степени компенсировать сокращение поставок иранских энергоресурсов в Турцию, Китай и Южную Корею.

Эксперт РИСИ Михаил Беляев в эфире радио Sputnik прокомментировал публикацию.

"Она преследует цель в очередной раз каким-то образом уязвить Россию, показать, что она в глазах американцев должна выглядеть "монстром", пытающимся торпедировать любые действия Америки по "наведению порядка" на мировой арене. Это создание негативного образа России. Американская схема такая: дескать, они борются за установление справедливого порядка, а Россия находит обходные маневры. С Ираном у нас всегда были нормальные торговые отношения, взаимные инициативы, направленные на активизацию торговли двух стран и раскрытие потенциала. Есть планы и по транспортным коридорам, и по дальнейшему развитию торговых отношений. Американцы своими действиями раскалывают мир на фрагментарные части, на Запад и Восток. Мы считаемся европейской страной, но существенные интересы у нас лежат на Востоке – и почему бы нам не реализовывать наши собственные интересы в том регионе, который представляет для нас естественную геополитическую важность", – сказал Михаил Беляев.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе и в мае 2018-го объявил о выходе из соглашения. Он обвинил Тегеран в обогащении урана и разработке запрещенного оружия вопреки условиям соглашения после того, как Израиль объявил о наличии у него соответствующих разведданных. Остальные участники соглашения осудили действия Соединенных Штатов. Европейские партнеры Вашингтона подчеркнули, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки.

Трамп, в свою очередь, заявил о восстановлении всех ограничений, существовавших до заключения соглашения, в том числе вторичных, то есть в отношении других государств, ведущих бизнес с Ираном. Часть санкций начала действовать 7 августа. Очередной пакет мер вступил в силу 5 ноября. Американские власти неоднократно заявляли, что намерены довести экспорт иранской нефти до нуля.