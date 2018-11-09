ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт назвал цель публикации о выигрыше РФ от антииранских санкций США

(обновлено: 11:31 09.11.2018)
06660
© AP Photo / Ebrahim NorooziАкция протеста в ТегеранеАкция протеста в Тегеране
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Россия выиграла от санкций США против Ирана, "отбив" у него покупателей и нарастив поставки нефти, пишут американские СМИ. В эфире радио Sputnik эксперт Михаил Беляев прокомментировал эту публикацию.

Россия смогла выиграть благодаря санкциям США против Ирана, пишет американское издание Wall Street Journal

Отмечается, что Москва отбила покупателей у Тегерана и нарастила поставки нефти благодаря антииранским мерам Вашингтона. При этом Россия также помогает Ирану пережить санкционное давление, скупая его нефть для внутреннего потребления, а свою, которая высвободилась в результате этого маневра, будет поставлять на экспорт, прежде всего, в Европу. Издание также сообщает, что Россия собирается приобретать иранские энергоресурсы по бартеру – в обмен на производственное оборудование и продовольственные товары.

Тадж-Махал в городе Агра
CC0 / Pixabay/Glavo /
"Можно начинать". Политолог о "новом Суэцком канале"
Подчеркивается, что Москва уже добывает рекордные за последние 30 лет объемы нефти и находится на первом месте по этому параметру в мире. В октябре стране удавалось получать из недр 11,41 млн баррелей в день, что на 4,3% больше в сравнении с соответствующим периодом 2017 года.

По версии газеты, помогая Ирану, Россия заменяет его на мировом рынке нефти. Москва уже смогла в разной степени компенсировать сокращение поставок иранских энергоресурсов в Турцию, Китай и Южную Корею.

Эксперт РИСИ Михаил Беляев в эфире радио Sputnik прокомментировал публикацию.

"Она преследует цель в очередной раз каким-то образом уязвить Россию, показать, что она в глазах американцев должна выглядеть "монстром", пытающимся торпедировать любые действия Америки по "наведению порядка" на мировой арене. Это создание негативного образа России. Американская схема такая: дескать, они борются за установление справедливого порядка, а Россия находит обходные маневры. С Ираном у нас всегда были нормальные торговые отношения, взаимные инициативы, направленные на активизацию торговли двух стран и раскрытие потенциала. Есть планы и по транспортным коридорам, и по дальнейшему развитию торговых отношений. Американцы своими действиями раскалывают мир на фрагментарные части, на Запад и Восток. Мы считаемся европейской страной, но существенные интересы у нас лежат на Востоке – и почему бы нам не реализовывать наши собственные интересы в том регионе, который представляет для нас естественную геополитическую важность", – сказал Михаил Беляев.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
© AFP 2018 / Fabrice Coffrini
Политолог: США не могут в полной мере "давить" на Иран без ЕС
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе и в мае 2018-го объявил о выходе из соглашения. Он обвинил Тегеран в обогащении урана и разработке запрещенного оружия вопреки условиям соглашения после того, как Израиль объявил о наличии у него соответствующих разведданных. Остальные участники соглашения осудили действия Соединенных Штатов. Европейские партнеры Вашингтона подчеркнули, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки.

Трамп, в свою очередь, заявил о восстановлении всех ограничений, существовавших до заключения соглашения, в том числе вторичных, то есть в отношении других государств, ведущих бизнес с Ираном. Часть санкций начала действовать 7 августа. Очередной пакет мер вступил в силу 5 ноября. Американские власти неоднократно заявляли, что намерены довести экспорт иранской нефти до нуля. 

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена