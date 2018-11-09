Военный эксперт: защита России от ракет не ограничивается "Мертвой рукой"

Экс-глава штаба РВСН рассказал, что система управления ядерными ударами "Периметр", известная на Западе под названием "Мертвая рука", может оказаться бесполезной. В эфире радио Sputnik возможности обороны оценил военный эксперт Виктор Литовкин.

Экс-начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (1994-1996 годы) генерал-полковник Виктор Есин в интервью газете "Звезда" объяснил, почему российская система автоматического ответного ядерного удара "Периметр" (на Западе известна как Dead Hand – "Мертвая рука") может потерять свою эффективность в случае военного конфликта.

По мнению генерала, если американские ракеты после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности появятся у российских границ, это создаст большую опасность для страны. Таким образом Россию подталкивают перейти от доктрины ответно-встречного удара к доктрине упреждающего удара.

По его словам, российская система автоматического управления массированным ответным ядерным ударом "Периметр" усовершенствована и сейчас функционирует. "Но когда она сработает, у нас уже останется мало средств – мы сможем запустить только те ракеты, которые выживут после первого удара агрессора", – отметил Виктор Есин, добавив, что "эффективного ответа на американские ракеты средней дальности в Европе у нас пока что нет".

"Ракеты средней дальности в Европе предоставляли американцам возможность нанесения так называемого обезглавливающего удара, позволяющего уничтожить центры управления страной и вооруженными силами. А ныне, при развертывании Соединенными Штатами глобальной системы ПРО, если они вернут свои ракеты на европейский континент, реальностью становится и возможность нанесения ими обезоруживающего удара", – сказал Виктор Есин.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik оценил возможности России ответить на потенциальную атаку.

"Защита от ракет средней и меньшей дальности, если американцы разместят их в европейской части континента, не ограничится только системой сдерживания под названием "Периметр". Есть много других систем: это могут быть и наши крылатые ракеты класса "Калибр", оперативно-тактические ракеты "Искандер", авиационные ракеты Х-101, которые несут наши стратегические бомбардировщики. Так что есть целый комплекс систем, которые могут купировать угрозы ракет средней и меньшей дальности, которые могут быть размещены в Европе", – сказал Виктор Литовкин.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США выйдут из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Президент заявил, что Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.