Аналитик: отказ от скидок на топливо – это не "скрытая наценка"

Нефтекомпании ввели скрытые наценки на топливо для корпоративных клиентов, сообщили СМИ со ссылкой на источники. В ситуации разбирался в эфире радио Sputnik аналитик Алексей Калачев.

В четверг газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на источники, что нефтекомпании ввели скрытые наценки на топливо для корпоративных клиентов, ухудшая условия по топливным картам и вводя дополнительные сервисные сборы: в частности, утверждает издание, "Газпром нефть" ввела наценки вместо скидок для корпоративных клиентов по топливным картам, "Роснефть" отменила скидки, "Лукойл" ухудшил условия по картам.

Минэнерго, ФАС, нефтекомпании и независимые НПЗ на встрече 31 октября согласовали так называемые меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись при этом об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах.

Аналитик Группы компаний "ФИНАМ" Алексей Калачев в эфире радио Sputnik дал свою оценку ситуации.

"Пока существуют конкурентный рынок и рыночное ценообразование, конкуренция и борьба за клиента, компании выпускают "карты лояльности" и идут на скидки для постоянных, особенно крупных оптовых покупателей корпоративного сектора, перевозчиков и так далее. Но с тех пор, как цены начинают твердо устанавливать, это все начинает терять смысл. Не происходит никаких скрытых наценок, просто компании начинают отказываться от этих скидок, потому что они теряют смысл. Это не говорит о том, что они будут повышать цены – если есть договоренность о том, что цены заморожены, то они и будут заморожены. Речь идет о разовом отказе от ранее установленных скидок, не более того", – считает Алексей Калачев.