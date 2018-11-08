Эксперт: пользуясь моментом, США пытаются энергетически закабалить Польшу

Польша подписала многолетний контракт на поставку американского СПГ. Комментируя сделку в эфире радио Sputnik, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин отметил, что США воспользовались политической зависимостью Варшавы.

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG подписала с американской Cheniere Marketing International 24-летний контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ), передает корреспондент РИА Новости.

Церемония подписания состоялась в Варшаве в присутствии министра энергетики США Рика Перри и президента Польши Анджея Дуды.

Согласно релизу PGNiG, в соответствии с контрактом в период 2019-2022 годов Польша будет получать ежегодно около 0,52 млн тонн СПГ, что соответствует 0,7 млрд кубометров газа после регазификации, а с 2023 по 2042 год – по 1,45 млн тонн СПГ, или по 1,95 млрд кубов газа после регазификации.

Это не первый контракт PGNiG на покупку СПГ из США. В октябре польская госкомпания подписала контракт с американской Venture Global LNG на поставку в Польшу 2 млн тонн сжиженного газа в год в течение 20 лет.

Президент Польши Анджей Дуда, выступая на торжественной церемонии, заявил, что поставку в Польшу СПГ лоббировал лично президент США.

"Полтора года назад в Варшаве разговаривал с Дональдом Трампом. Он тогда спросил, хочет ли Польша покупать в США сжиженный газ. Сегодня наш разговор получает практическое наполнение", – сказал польский лидер.

В свою очередь Перри заявил, что диверсификация направлений источников энергоресурсов – "это источник развития польской экономики". По его словам, США готовы поддерживать этот процесс.

Польская PGNiG покупает большую часть газа у российского "Газпрома", однако традиционно заявляет о зависимости от российского газа и необходимости диверсификации. Подписанный в 1996 году контракт предусматривает поставки в Польшу из РФ до 10 млрд кубометров газа в год. В январе-сентябре текущего года Польша увеличила поставки газа из России на 11,7%.

В эфире радио Sputnik директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты России Валерий Коровин прокомментировал многолетний контракт на поставку Польше СПГ из США.

"Этот контракт можно воспринимать как энергетическое закабаление Польши Соединенными Штатами Америки. Делается это в тот момент, когда польская элита, польское политическое руководство все еще находится в полной зависимости от Вашингтона. Но это может продолжаться недолго, потому что уже сегодня мы наблюдаем некое переосмысление европейскими государствами своих отношений с США. Кратковременность однополярного мира, в котором Вашингтон контролирует все европейские элиты, очевидна всем. Пройдет еще немного времени, и Европа начнет освобождаться от американской опеки. И уже навязать такие невыгодные контракты Вашингтону не удастся. Поэтому, пользуясь последним моментом политической зависимости Европы, и в частности Польши, от Вашингтона, американские власти пытаются закабалить Польшу, навязать долгосрочный контракт на поставку СПГ", – сказал Валерий Коровин.