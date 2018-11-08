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Эксперт: статья в США о ракетах "Авангард" – попытка нас дезориентировать

(обновлено: 16:01 08.11.2018)
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© Минобороны РФГрафическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блокомГрафическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
© Минобороны РФ
Россия не нуждается в системе "Авангард", чтобы в случае войны уничтожить США, пишут американские СМИ. Военный политолог Владимир Карякин в эфире радио Sputnik рассказал о том, какова ситуация на самом деле.

России не нужны системы "Авангард" для того, чтобы в случае войны уничтожить США, у которых нет системы противоракетной обороны, способной отразить существующие на данный момент баллистические ракеты, пишет National Interest

Издание отмечает, что у России примерно 528 баллистических ракет сухопутного и подводного базирования, а для того, чтобы прекратить существование Соединенных Штатов как государства, достаточно лишь малой их доли.

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© Минобороны РФ
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По версии журнала, США не располагают существенной защитой от баллистических ракет. На данный момент страна может только пытаться с ограниченным успехом разработать систему, способную хотя бы сбить ракеты, запущенные "малыми державами" вроде КНДР. Вашингтон еще в прошлом веке старался создать защиту от баллистических ракет: программу Safeguard в 1960-х годах и программу Рейгана "Звездные войны" в 1980-х. Однако, как пишет NI, "ни один здравомыслящий человек" не поверит, что какие-либо возможные в будущем новые программы будут настолько непробиваемыми, что смогут остановить каждую из боеголовок, приближающихся со скоростью, в 20 раз превышающей скорость звука.

Таким образом, подчеркивает издание, новейшее оружие России создано для того, чтобы пробивать защиту, которой попросту нет, и которая вряд ли вообще будет.

Военный политолог, преподаватель Военного университета Министерства обороны РФ, кандидат военных наук, полковник в отставке Владимир Карякин согласен с тем, что современные системы ПРО не могут обеспечить эффективной защиты от массированного ракетного удара. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

"В современных системах ПРО на данном этапе их развития для уничтожения с большой степенью вероятности каждой атакующей ракеты требуется несколько противоракет. И фактически эти системы гарантированно могут уничтожить только одиночные атакующие ракеты. Если же будет массированный удар баллистическими ракетами, то ни одна существующая система ПРО не сможет обеспечить эффективную оборону", – сказал Владимир Карякин.   

Однако, напомнил он, системы ПРО развиваются и со временем будут появляться все более совершенные системы. 

"Они говорят, что "Авангард" – перспективная система, предназначенная для преодоления более мощной, эшелонированной, развитой системы ПРО, чем существует сейчас. Но ведь системы ПРО развиваются, и со временем будут создаваться все более мощные системы. А такими вот публикациями они просто хотят нас немного дезориентировать: дескать, зачем вы занимаетесь ерундой, у вас и так все получится с вашими существующими ракетно-ядерными силами… Это попытка информационного воздействия на российскую сторону", – отметил Владимир Карякин.  

Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
© Минобороны РФ
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О создании системы "Авангард", как и других новейших образцов вооружений, президент России Владимир Путин рассказал 1 марта, выступая перед Федеральным собранием. "Авангард" способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, а его гиперзвуковая скорость превышает число Маха более чем в 20 раз. В июле Минобороны сообщило о начале серийного производства боевых блоков "Авангарда", а в ближайшие месяцы, по словам Владимира Путина, систему планируется поставить на вооружение.

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