Эксперт: статья в США о ракетах "Авангард" – попытка нас дезориентировать

Россия не нуждается в системе "Авангард", чтобы в случае войны уничтожить США, пишут американские СМИ. Военный политолог Владимир Карякин в эфире радио Sputnik рассказал о том, какова ситуация на самом деле.

России не нужны системы "Авангард" для того, чтобы в случае войны уничтожить США, у которых нет системы противоракетной обороны, способной отразить существующие на данный момент баллистические ракеты, пишет National Interest.

Издание отмечает, что у России примерно 528 баллистических ракет сухопутного и подводного базирования, а для того, чтобы прекратить существование Соединенных Штатов как государства, достаточно лишь малой их доли.

По версии журнала, США не располагают существенной защитой от баллистических ракет. На данный момент страна может только пытаться с ограниченным успехом разработать систему, способную хотя бы сбить ракеты, запущенные "малыми державами" вроде КНДР. Вашингтон еще в прошлом веке старался создать защиту от баллистических ракет: программу Safeguard в 1960-х годах и программу Рейгана "Звездные войны" в 1980-х. Однако, как пишет NI, "ни один здравомыслящий человек" не поверит, что какие-либо возможные в будущем новые программы будут настолько непробиваемыми, что смогут остановить каждую из боеголовок, приближающихся со скоростью, в 20 раз превышающей скорость звука.

Таким образом, подчеркивает издание, новейшее оружие России создано для того, чтобы пробивать защиту, которой попросту нет, и которая вряд ли вообще будет.

Военный политолог, преподаватель Военного университета Министерства обороны РФ, кандидат военных наук, полковник в отставке Владимир Карякин согласен с тем, что современные системы ПРО не могут обеспечить эффективной защиты от массированного ракетного удара. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

"В современных системах ПРО на данном этапе их развития для уничтожения с большой степенью вероятности каждой атакующей ракеты требуется несколько противоракет. И фактически эти системы гарантированно могут уничтожить только одиночные атакующие ракеты. Если же будет массированный удар баллистическими ракетами, то ни одна существующая система ПРО не сможет обеспечить эффективную оборону", – сказал Владимир Карякин.

Однако, напомнил он, системы ПРО развиваются и со временем будут появляться все более совершенные системы.

"Они говорят, что "Авангард" – перспективная система, предназначенная для преодоления более мощной, эшелонированной, развитой системы ПРО, чем существует сейчас. Но ведь системы ПРО развиваются, и со временем будут создаваться все более мощные системы. А такими вот публикациями они просто хотят нас немного дезориентировать: дескать, зачем вы занимаетесь ерундой, у вас и так все получится с вашими существующими ракетно-ядерными силами… Это попытка информационного воздействия на российскую сторону", – отметил Владимир Карякин.

О создании системы "Авангард", как и других новейших образцов вооружений, президент России Владимир Путин рассказал 1 марта, выступая перед Федеральным собранием. "Авангард" способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, а его гиперзвуковая скорость превышает число Маха более чем в 20 раз. В июле Минобороны сообщило о начале серийного производства боевых блоков "Авангарда", а в ближайшие месяцы, по словам Владимира Путина, систему планируется поставить на вооружение.