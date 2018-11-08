Эксперт: статья в США о ракетах "Авангард" – попытка нас дезориентировать

России не нужны системы "Авангард" для того, чтобы в случае войны уничтожить США, у которых нет системы противоракетной обороны, способной отразить существующие на данный момент баллистические ракеты, пишет National Interest.
Издание отмечает, что у России примерно 528 баллистических ракет сухопутного и подводного базирования, а для того, чтобы прекратить существование Соединенных Штатов как государства, достаточно лишь малой их доли.
Таким образом, подчеркивает издание, новейшее оружие России создано для того, чтобы пробивать защиту, которой попросту нет, и которая вряд ли вообще будет.
Военный политолог, преподаватель Военного университета Министерства обороны РФ, кандидат военных наук, полковник в отставке Владимир Карякин согласен с тем, что современные системы ПРО не могут обеспечить эффективной защиты от массированного ракетного удара. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.
"В современных системах ПРО на данном этапе их развития для уничтожения с большой степенью вероятности каждой атакующей ракеты требуется несколько противоракет. И фактически эти системы гарантированно могут уничтожить только одиночные атакующие ракеты. Если же будет массированный удар баллистическими ракетами, то ни одна существующая система ПРО не сможет обеспечить эффективную оборону", – сказал Владимир Карякин.
Однако, напомнил он, системы ПРО развиваются и со временем будут появляться все более совершенные системы.
"Они говорят, что "Авангард" – перспективная система, предназначенная для преодоления более мощной, эшелонированной, развитой системы ПРО, чем существует сейчас. Но ведь системы ПРО развиваются, и со временем будут создаваться все более мощные системы. А такими вот публикациями они просто хотят нас немного дезориентировать: дескать, зачем вы занимаетесь ерундой, у вас и так все получится с вашими существующими ракетно-ядерными силами… Это попытка информационного воздействия на российскую сторону", – отметил Владимир Карякин.