"Работа под вопросом". Юрист оценила перспективы иска "Нафтогаза" к кабмину

"Нафтогаз" подал иск к правительству Украины о компенсации за льготный газ для населения. В эфире радио Sputnik специалист по международному праву Мария Ярмуш рассказала, чем может закончиться судебное разбирательство.

НАК "Нафтогаз Украины" подал иск к кабинету министров Украины о возмещении убытков в размере около 238 млн долларов, которые возникли из-за отказа правительства найти источники компенсации выполнения компанией специальных обязательств по продаже газа населению, следует из судебного решения, обнародованного в электронном реестре.

Согласно решению суда, требования "Нафтогаза" обоснованы тем, что кабмин своим бездействием, "которое заключается в неопределении источников финансирования и порядка определения компенсации, предоставляемого субъектам рынка природного газа", нанес ущерб компании.

Кабинет министров Украины в 2015 году возложил на "Нафтогаз" на год специальные обязательства по продаже газа населению по регулируемым правительством ценам. Позднее правительство несколько раз продлевало действие этих обязательств. С 1 ноября действие обязательств закончилось.

Главный исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко написал в среду на своей странице в Facebook, что кабмин не уполномочен устанавливать "справедливую" цену на газ. По его словам, "кабмин может обязывать участников рынка продавать газ, только если за это предоставляется компенсация, которая покрывала бы им все потери по сравнению с вариантом, когда они продают газ по принципу свободной торговли природным газом".

В эфире радио Sputnik адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш высказала мнение по поводу перспективы подобного иска.

"Считаю, что иск "Нафтогаза" к кабмину Украины обоснован в связи с тем, что коммерческая компания понесла убытки. Эти убытки посчитаны – это 6,634 млрд гривен (около 238 млн долларов). Кабмин обязал коммерческую компанию продавать населению газ по заниженным ценам – не по рыночным, а по тем, которые установили в украинском правительстве, чтобы не было социальных волнений. Коммерческая компания имеет право получить компенсацию, но компенсация не была выплачена, не была установлена. То есть, с моей точки зрения, иск обоснован. Но, как мне кажется, этот иск не будет удовлетворен, поскольку правительство Украины сможет оказать давление на судебные органы для того, чтобы не быть обязанным выплачивать эту компенсацию. Скорее всего, будут найдены какие-то варианты для того, чтобы не удовлетворить иск, который может привести к еще большим экономическим потерям. И без того плачевное состояние бюджета ставит работу правительства Украины под большой вопрос, поскольку платить по своим обязательствам украинское правительство не может", – сказала Мария Ярмуш.

Кабмин Украины 19 октября принял решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% в рамках договоренностей и требований МВФ. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов) за тысячу кубометров.