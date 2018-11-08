Военный эксперт рассказал о возможной модернизации МБР Minuteman III в США

ВВС США провели очередное испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщает FoxNews.
По данным телеканала, очередной пуск прошел поздно вечером во вторник, 6 ноября, с базы Ванденберг на юге штата Калифорния. Ракета не была оснащена боевой частью. Запуск оказался успешным, МБР попала в намеченную цель. Более подробная информация об испытании не приводится.
Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны с СССР.
Сейчас Minuteman III – единственная МБР наземного базирования, принятая на вооружение в США. По последним данным из открытых источников, Вашингтон располагает 450 ракетами Minuteman III, которые, будут использоваться как минимум до 2020 года.
Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.
В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин отметил, что традиционные системы принято испытывать регулярно. Вместе с тем, по словам эксперта, Minuteman III будет модернизирована.
"Minuteman III была поставлена на боевое дежурство в 1970 году. Это ракета хорошая, но она не новая – могут быть сомнения и в отношении двигателей, и в отношении системы наведения, какая бы надежная она ни была. Поэтому такие испытательные пуски старых ракет идут регулярно, ничего здесь особенного нет. Гораздо важнее то, что в США подготовили доклад (президенту Дональду) Трампу, который он попросил сделать еще в 2017 году, о перспективах развития военной промышленности. В соответствии с этим докладом предусмотрено резкое усиление военно-промышленной активности США в традиционных отраслях, в том числе тех, которые производят старые образцы ракетной техники, а также развитие новых технологий – так называемой "промышленной революции четвертого поколения". Так вот эти старые ракеты, в том числе и Minuteman III, будут модернизироваться с учетом новых технологий. То есть, по сути, их боевая эффективность вырастет в несколько раз. Двигатели и корпуса могут остаться прежними, а система наведения будет резко улучшена, что позволит повысить точность до способности уничтожать хорошо защищенные цели", – сказал Алексей Подберезкин.