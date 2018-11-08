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Военный эксперт рассказал о возможной модернизации МБР Minuteman III в США

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© AP Photo / Vandenberg Air Force Base / Senior Airman Ian DudleyПуск невооруженной ракеты Minuteman 3 на военной базе ВВС США ВанденбергПуск невооруженной ракеты Minuteman 3 на военной базе ВВС США Ванденберг
© AP Photo / Vandenberg Air Force Base / Senior Airman Ian Dudley
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин прокомментировал эти испытания.

ВВС США провели очередное испытание  межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщает FoxNews

По данным телеканала, очередной пуск прошел поздно вечером во вторник, 6 ноября, с базы Ванденберг на юге штата Калифорния. Ракета не была оснащена боевой частью. Запуск оказался успешным, МБР попала в намеченную цель. Более подробная информация об испытании не приводится.

Малый ракетный корабль Град Свияжск запускает ракету Калибр во время итоговых учений корабельных группировок Каспийской флотилии
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Военный эксперт: США утратили лидерство по крылатым ракетам
Первый в этом году успешный пуск Minuteman III состоялся в апреле. В начале августа американские военные прервали запуск ракеты с базы Ванденберг, как сообщалось, из-за "аномалии, которая может включать в себя любое непредвиденное событие во время теста".

Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны с СССР.

Сейчас Minuteman III – единственная МБР наземного базирования, принятая на вооружение в США. По последним данным из открытых источников, Вашингтон располагает 450 ракетами Minuteman III, которые, будут использоваться как минимум до 2020 года.

Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин отметил, что традиционные системы принято испытывать регулярно. Вместе с тем, по словам эксперта, Minuteman III будет модернизирована.

"Minuteman III была поставлена на боевое дежурство в 1970 году. Это ракета хорошая, но она не новая – могут быть сомнения и в отношении двигателей, и в отношении системы наведения, какая бы надежная она ни была. Поэтому такие испытательные пуски старых ракет идут регулярно, ничего здесь особенного нет. Гораздо важнее то, что в США подготовили доклад (президенту Дональду) Трампу, который он попросил сделать еще в 2017 году, о перспективах развития военной промышленности. В соответствии с этим докладом предусмотрено резкое усиление военно-промышленной активности США в традиционных отраслях, в том числе тех, которые производят старые образцы ракетной техники, а также развитие новых технологий – так называемой "промышленной революции четвертого поколения". Так вот эти старые ракеты, в том числе и Minuteman III, будут модернизироваться с учетом новых технологий. То есть, по сути, их боевая эффективность вырастет в несколько раз. Двигатели и корпуса могут остаться прежними, а система наведения будет резко улучшена, что позволит повысить точность до способности уничтожать хорошо защищенные цели", – сказал Алексей Подберезкин.

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