Эксперт оценил идею об охране школ Росгвардией

В Госдуму внесен законопроект о передаче охраны образовательных учреждений под ответственность Росгвардии. Бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение по поводу законопроекта.

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому охраной образовательных учреждений должны заниматься сотрудники Росгвардии, сообщает RT.

Документ разработал член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. Проект рассмотрит экспертный совет "Единой России".

Депутат объяснил, что поправка в федеральный закон "О войсках национальной гвардии России" необходима, чтобы избежать участившихся нападений в образовательных заведениях.

"Учреждения образования сегодня входят в число наиболее уязвимых структур, так как система обеспечения безопасности обучающихся и педагогов во многом не соответствует новым вызовам, с которыми сталкивается российское общество", – добавил Вострецов.

В Росгвардии отметили, что ведомству не предлагали участвовать в разработке законопроекта, однако оно готово обсуждать этот вопрос в любых форматах.

Бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение по поводу нового законопроекта.

"Я считаю, это абсолютно правильно: школы, другие образовательные учреждения должны охраняться Росгвардией. Учащимся и их родителям так будет намного спокойнее. На сегодняшний день школы охраняют частные охранные предприятия, при этом из бюджета уходят немаленькие деньги на охрану школьных учреждений и детских садов. Но чтобы остановить злоумышленников уже на первичном этапе, должны быть вооруженные сотрудники, подготовленные в специальных заведениях. Поэтому я считаю, что деньги, которые сейчас выделяются на охрану образовательных учреждений, надо передать на баланс Росгвардии, чтобы они могли расширить штат сотрудников под этот проект. Общество от этого ничего не теряет, только выигрывает. Сегодня в школах часто не охрана, а фикция. А Росгвардия, сотрудник в форме – это уже дисциплинирует и останавливает от противоправных действий. Сотрудник в форме в любом случае будет охранять лучше", – считает Михаил Игнатов.

Последний случай нападения в российских образовательных учреждениях произошел 17 октября в Керчи, когда студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в политехническом колледже. Погиб 21 человек, еще более 50 пострадали. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа. После трагедии министр образования, науки и молодежи республики Наталья Гончарова предложила усилить охрану образовательных учреждений Крыма сотрудниками Росгвардии. Ее инициативу поддержала Уполномоченный по правам ребенка республики Ирина Клюева.