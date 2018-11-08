Политолог: в Киеве ищут основание для скандала вокруг "Северного потока-2"

Украина предостерегла Европу от участия в проекте "Северный поток-2". В эфире радио Sputnik член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин назвал это заявление "пропагандистским действием".

Украина предостерегает Европу от участия в проекте строительства газопровода "Северный поток-2", заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий на конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного продвижения вперед", сообщило Укринформ.

"Потому что мы, как никто, знаем, как Россия может использовать энергетический кнут для коррумпирования и влияния на политическую верхушку", – добавил он.

Кроме того, Парубий предложил пригласить США к использованию газотранспортной системы (ГТС) Украины для ее защиты от России.

"Лично я выхожу с инициативой, что украинская ГТС, которая на сегодняшний день главный элемент транзита, должна иметь платформу совместного использования с нашими американскими коллегами, чтобы никогда и никак не реализовалась энергетическая стратегия России по взятию под контроль украинской ГТС", – пояснил он.

В эфире радио Sputnik политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин прокомментировал это заявление.

"Речь идет о пропагандистском действии. Это как раз тот случай, когда действуют, не спрашивая других, нужно ли им такое обращение. В поведении Украины прослеживается такая закономерность: стремление искать основание для шума и скандала из всего – чем больше звука будет произведено, тем лучше. Можно было бы подумать, что главная цель Украины – остановить "Северный поток-2" любой ценой. Но всем наблюдателям и политикам уже ясно, что строительство остановить нельзя, что это хорошо продуманный проект, который опирается на европейскую заинтересованность. Кроме того, Владимир Путин заявил, Россия готова взять на себя финансирование строительства газопровода "Северный поток-2", если западные инвесторы окажутся под угрозой санкций. Все это должно настраивать украинские власти на то, что "Северный поток-2" не остановить. Тем не менее, они пытаются это делать. Скорее всего, на Украине (если там еще остались головы, способные соображать рационально) это понимают, но используют эту тему как повод устроить агрессивный пропагандистский шум", – сказал Алексей Зудин.

Проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый газопровод пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешение на строительство осталось получить только от Копенгагена.