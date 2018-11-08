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Эксперт: во Франции в отношении России по-разному "расставляют акценты"

(обновлено: 11:18 08.11.2018)
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© РИА Новости
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Французский историк Эдуар Юссон раскритиковал слова президента Франции, назвавшего Россию "врагом", и призвал поблагодарить ее за победы в мировых войнах. В эфире радио Sputnik профессор МГИМО Евгения Обичкина оценила высказывания историка и политика.

Французский историк Эдуар Юссон в статье для издания Atlantico раскритиковал заявления президента Эммануэля Макрона, который в преддверии празднования столетия с окончания Первой мировой войны "объявил Россию врагом".

Как пишет историк, Макрон, находясь в городе Верден, где произошла одна из самых кровопролитных битв Первой мировой войны, заявил о необходимости создания "настоящей европейской армии" для противостояния России, Китаю и США. При этом власти Франции заявляли, что все мероприятия, связанные с этой датой, будут посвящены теме мира.

Президент Франции Эммануэль Макрон и реконструктор, одетый как солдат французской армии времен Первой мировой войны, во время памятной церемонии в коммуне Моранж. 6 ноября 2018
© AFP 2018 / Pool/ Philippe Wojazer
"У Франции свой интерес". Эксперт об идее "общеевропейской армии"
По словам Юссона, выбор места и времени объявления России врагом "приводит в изумление". По убеждению автора, какими бы ни были претензии к современной России, миру необходимо вспомнить, что сближает страны. Тем более, российская армия заслуживает уважения за "героическую борьбу и огромные потери" осенью 1914 года, без которых победы над Германией могло и не быть.

"Не пришло ли время отдать дань 1,8 миллиона убитых российских военных?", – задается вопросом Юссон, предлагая отодвинуть в сторону политику и вспомнить о народе и стране, спасшей весь мир дважды в XX веке. Историк напоминает, что Россия потеряла "при защите свободы Европы" пять миллионов убитых среди военного и мирного населения в ходе Первой мировой, а также более 27 миллионов убитых во время Второй мировой войны. При этом, отмечает Юссон, ни один немецкий канцлер со времен распада СССР не сделал в сторону России примирительного шага, тогда как Франция и Германия неоднократно обменивались ими в ходе мероприятий, посвященных войне.

Кроме того, французский историк считает, что Макрон не понимает, во что ввязывается, создавая независимую систему безопасности в Европе. "Как можно всерьез рассуждать об уравновешивании европейского континента с Азией без согласия с Россией? Как можно в 2018 году всерьез намереваться победить исламизм и его ополченцев без тесного сотрудничества с Москвой?", – рассуждает автор.

Юссон считает, что если Европа хочет мирного будущего, то нужно изо всех сил сопротивляться идее "европейской обороны", направленной как против США, так и против России.

CC BY-SA 3.0 / ESCP Europe / Французский историк Эдуар Юссон
CC BY-SA 3.0 / ESCP Europe /
Французский историк Эдуар Юссон

В эфире радио Sputnik доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина отметила, что Эдуар Юссон и Эммануэль Макрон в этой теме по-разному расставляют акценты.

"Французский историк, безусловно, прав. Другое дело, что он расставляет акценты иначе, чем Макрон. Главный пафос речи Макрона направлен не против России, а на утверждение европейской оборонной идентичности. Это очень давний проект Франции, он восходит к Шарлю де Голлю и основан на том, что континентальная Европа имеет собственную стратегическую идентичность, которой должна отвечать европейская оборона. Именно в этом контексте надо расценивать заявление Макрона. Он говорит о потенциальных угрозах, о том, что интересы безопасности Франции и всего ЕС не идентичны интересам безопасности США, Китая, а также России – что очень жаль, потому что в свое время проект де Голля как раз зиждился на том, что интересы безопасности континентальной Европы включают в себя Европу от Атлантики до Урала, потому что у этого огромного геополитического пространства общие вызовы", – сказала Евгения Обичкина.

По ее мнению, тема России появилась в высказывании Макрона для того, чтобы привлечь на сторону его проекта восточноевропейские страны.

"У Макрона и вообще у французской дипломатии довольно напряженные отношения с дипломатиями стран Центральной и Восточной Европы – новых членов ЕС, которые строили свою безопасность на присоединении к НАТО, чтобы оттолкнуться от России. Эта фраза послужит Макрону, как ему кажется, для привлечения этих членов ЕС на сторону его европейского проекта. Главная идея Макрона во внешней политике – это усилить единую Европу. Сегодня достаточно силен раскол внутри этой единой Европы, поскольку некоторые восточноевропейские члены (ЕС) разворачиваются от нее. Макрон хочет опять сплотить Европу и повести ее за французским проектом. Поэтому это такой реверанс в сторону центрально- и восточноевропейских новых членов ЕС", – считает Евгения Обичкина.

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