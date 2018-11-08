Мнение: взявшись за гуж, ЕС боится показаться не дюжим в отношении Украины

Европа "в шоке" от происходящего на Украине, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович после переговоров во французском сенате. Политолог Александр Коньков в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, будут ли европейцы реагировать.

Европейские сенаторы "в шоке" от происходящего на Украине, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович после переговоров во французском сенате. По его словам, в Европе недоумевают из-за ситуации со свободой слова на Украине, в частности, французских сенаторов возмутило избиение журналистов. Рабинович отметил, что если ситуация не изменится, то европейские страны могут ввести персональные санкции.

"Они говорят, что мы (французские сенаторы – ред.) будем информировать и правительство Франции, мы будем информировать европейские структуры и, самое главное, мы будем мониторить ситуацию – если это будет продолжаться, то очень серьезным разговор может стать о санкциях, персональных санкциях, против тех, кто душит свободу слова. Они (украинские политики – ред.) у нас чего боятся? Они боятся, что они станут невъездными и нерукоподаваемыми, но мы их такими и сделаем. Поэтому душить свободу слова и рассказывать Европе, что мы демократы, мы не будем", — рассказал депутат в эфире телеканала NewsOne.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Коньков высказал мнение, что европейские политики в курсе происходящего на Украине, но это для них сейчас – не приоритет. Такое отношение характерно и для самих украинских политиков, считает он.

"Конечно, все в курсе. Другое дело, что это – не в приоритете для тех, кто делает оценки относительно происходящего на Украине. То есть Европа, взявшись за гуж, боится показаться не дюжей и продолжает делать вид, что все нормально, и поддержка евроустремлений на Украине и якобы проводимых там реформ – это все в рамках консенсусной европейской политики. Чтобы минимизировать свои издержки, политики предпочитают закрывать глаза на то, что происходит внутри страны, и делать вид, что страна движется в правильном направлении. Поэтому никому не приходит в голову, что необходимо прилагать какие-то усилия, чтобы установить пусть не европейские стандарты в этой стране, но хоть какие-то, чтобы можно было в дальнейшем вести диалог о развитии. Но на сегодняшний день, несмотря на наличие объективных данных о больших проблемах на Украине, выгоднее и дешевле не замечать этого и говорить, что все хорошо", — сказал Александр Коньков.

Работа журналистов на Украине в последние годы осложнилась многочисленными притеснениями со стороны властей. К последним случаям, в частности, относятся гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого подозревают в вымогательстве; арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ; арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в его офисе. В начале октября Верховная рада приняла проект постановления, в котором предложила Совету нацбезопасности и обороны ввести санкции против телеканалов "112 Украина" и NewsOne за "пропаганду государства-агрессора".