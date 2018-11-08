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"Может вспыхнуть вся Украина". Мнение о требованиях Порошенко в адрес РПЦ

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© AFP 2018 / Genya SavilovПрезидент Украины Петр Порошенко во время молебна по случаю ожидаемого решения о предоставлении автокефалии церкви на Украине. 14 октября 2018Президент Украины Петр Порошенко во время молебна по случаю ожидаемого решения о предоставлении автокефалии церкви на Украине. 14 октября 2018
© AFP 2018 / Genya Savilov
Президент Украины Петр Порошенко потребовал от представителей РПЦ покинуть Украину. Такая агрессивная и неразумная политика может привести к непредсказуемым последствиям, считает политолог Александр Дудчак. Об этом он говорил в эфире радио Sputnik.

 Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Русской православной церкви в стране делать нечего, и призвал ее представителей возвратиться в Россию. Такое мнение он высказал на конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед".

"Дорогие мои, вам здесь нечего делать, нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию", — сказал украинский лидер.

Порошенко выразил надежду, что церковные иерархи на Украине не станут откладывать проведение "объединительного собора". После этого, как отметил украинский президент, Киев получит томос об автокефалии, и это событие будет сравнимо с провозглашением независимости Украины 27 лет назад.

Украинский президент счел "ненормальным" заседание в Кремле Совета Безопасности России под председательством Владимира Путина "с одним вопросом в повестке дня – как защитить Российскую православную церковь на Украине".

Стоит отметить, что это заявление не подкреплено фактами. 12 октября Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности вопросы внутренней и внешней политики. Ситуация вокруг РПЦ была лишь одним из вопросов в повестке.

А в Московском патриархате, комментируя заявление Порошенко, отметили, что никаких представителей РПЦ на Украине нет, а каноническую Украинскую православную церковь поддерживают подавляющее большинство граждан этой страны.

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление украинского лидера.

"Все это говорит об агрессивной неразумной политике руководства, которое сознательно ведет страну к гражданскому конфликту по всей ее территории. Потому что большая часть населения – это прихожане УПЦ Московского патриархата, единственной канонической православной церкви на Украине. То, что сейчас делает Порошенко, – это вмешательство в церковные дела. Происходящее на Украине не в рамках закона. Законы нарушаются, попираются. Сама власть пришла к управлению страной с помощью беззакония. Политические силы, которые сейчас находятся у власти, появились там исключительно благодаря вооруженному перевороту, нарушению всех норм, законов, конституции Украины. Они и продолжают такую политику. К сожалению, пока управа на них не находится. Они могут довести страну до полного раскола – не только территориального, но и на уровне граждан. Может вспыхнуть вся Украина – от Львова до Харькова. Порошенко не знает, что ему еще придумать, как сохранить свою власть, и, наверное, считает, что вооруженный конфликт по всей Украине поможет ему избежать ответственности за все те преступления, которые совершили он и его сообщники, начиная с Майдана", — сказал Александр Дудчак.

Власти в Киеве рассчитывают, что Константинопольский патриархат до конца нынешнего года выдаст томос об автокефалии, но получить его может только предстоятель "объединенной" церкви, которого предстоит избрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине. Пока неизвестно, когда он состоится. Каноническая УПЦ заявила, что в таком мероприятии участвовать не собирается.

Константинопольский патриархат объявил о начале процедуры предоставления автокефалии украинской неканонической церкви в середине октября. В РПЦ такие шаги назвали расколом и разорвали евхаристическое общение с Константинополем по всей канонической территории, в том числе на Украине и в Белоруссии. Аналогичное решение принял и синод Русской зарубежной церкви.

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