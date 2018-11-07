Военный эксперт: в обвинениях в адрес нашего Су-27 – ни слова правды

Британский таблоид Express выступил с утверждением, что при перехвате самолета-разведчика США над Черным морем российский летчик создал рискованную ситуацию. Это обвинение в эфире радио Sputnik прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков.

Британский таблоид Express выпустил статью о том, как Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем, не упомянув, что инцидент произошел у границ воздушного пространства России.

Материал вышел под заголовком ""Пусть они ведут себя прилично": США в ярости от небезопасного перехвата". При этом в статье нет цитат ни про "ярость", ни про "приличное поведение".

В публикации утверждается, что российский истребитель совершил пролет непосредственно перед самолетом радиотехнической разведки ЕР-3Е Aries ВМС США и создал тем самым "риск для пилотов" и "турбулентность". При этом не упоминается тот факт, что американское воздушное судно приблизилось к границам РФ и продолжало движение по направлению к воздушному пространству страны. Су-27 был вынужден подойти к самолету-разведчику, чтобы опознать его и призвать к соблюдению дистанции.

Как рассказали в Минобороны РФ, экипаж российского истребителя действовал с соблюдением всех необходимых мер безопасности. В статье об этом ничего не сказано.

В публикации также говорится, что министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поддерживает НАТО на фоне "растущей обеспокоенности" действиями России.

Коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik прокомментировал публикацию британского таблоида.

"Утверждения, что русские летчики якобы ведут себя неподобающим образом, не имеют под собой ничего правдивого. Правда заключается в том, что наш истребитель вылетал к американскому самолету-разведчику, который подлетел к нашей зоне воздушной границы, "забыв" при этом включить транспондер. То есть на локаторах наших комплексов ПВО значилась некая воздушная цель, которая целенаправленно шла к нашим границам. Был поднят в воздух наш истребитель. Он, увидев, что к нам крадется самолет-разведчик, его опознал, попытался связаться с ним, но тот никак не реагировал. И вот тогда произошел маневр, который засняли члены экипажа разведчика: наш истребитель продемонстрировал свои средства вооружения, совершив крен вправо. То есть он показал, что у него есть ракеты – это на международной кодировке означает, что он может их применить, если самолет-разведчик не изменит маршрут полета и не выйдет из зоны, куда ему запрещено залетать. После этого разведчик развернулся и улетел восвояси, а потом началась вся эта шумиха", – сказал Алексей Леонков.

Он отметил, что грубое нарушение в данном случае было именно со стороны самолета-разведчика, а российский летчик действовал совершенно корректно.

"Подобного рода практика существует давно. Когда в районе воздушной границы появляется цель, которая никак себя не обозначает, транспондер не включен, то к ней подлетает самолет-перехватчик. Он смотрит, что это за цель, может быть, это гражданский самолет, у которого сломался транспондер. Но в данном случае это был самолет-разведчик, и он явно летел с определенной целью – работала его аппаратура, он пытался "вскрывать" нашу воздушную оборону. Понятно, что в данном случае грубейшее нарушение было именно со стороны самолета-разведчика. И пусть он радуется, что его не сбили в районе нашей воздушной границы, и он счастливо вернулся домой. Но если они в другой раз все же залетят, то может произойти то, на что они нарываются", – считает Алексей Леонков.