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Крымский депутат: в словах Порошенко о России просматривается "диагноз"

(обновлено: 19:17 07.11.2018)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко во время учений Вооруженных сил Украины на побережье Азовского моря. 12 октября 2018Президент Украины Петр Порошенко во время учений Вооруженных сил Украины на побережье Азовского моря. 12 октября 2018
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев может научить европейцев противостоять "русскому медведю", сообщили СМИ. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik предположил, что стоит за этим заявлением.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что киевские власти могут научить представителей европейских государств "противостоять российской угрозе". Об этом сообщает портал "112 Украина"

"За эти годы мы очень хорошо изучили повадки "русского медведя"", – сказал Порошенко, выступая на конференции "Уроки гибридного десятилетия: что необходимо знать для успешного продвижения вперед". 

Азовское побережье в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Политолог: Киев ищет "точку входа" для провокации в Азовском море
По его словам, в Киеве знают, "когда Россия снимает фальшивую маску и становится явным нескрываемым врагом".

"Если вы, дорогие участники конференции, готовы обороняться, спросите нас, украинцев, как это делать", – добавил Порошенко.

Он также обвинил Россию в информационных атаках, попытках дестабилизации ситуации на Украине, энергетическом шантаже, закрытии рынка, разжигании конфликтов и других проблемах, с которыми сталкиваются киевские власти. При этом украинский лидер в очередной раз не представил никаких фактов, подтверждающих его слова. 

Депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik прокомментировал заявления президента Украины.            

"Мне кажется, все, что говорит и делает господин Порошенко, особенно если это связано с Российской Федерацией, имеет признаки определенного диагноза, который ставят соответствующие врачи, когда человек теряет реальное представление о мире. Очень многие заявления господина Порошенко показывают неадекватность того, что мы слышим. О какой "угрозе" он постоянно говорит, лично мне сложно себе представить, потому что сам Порошенко все время угрожает России и, в частности, Крыму", – сказал Владислав Ганжара.

По его мнению, президент Украины старается соответствовать определенному образцу. 

"Наверное, его заявления звучат в унисон общей истории, тон которой задают Соединенные Штаты Америки, откуда мы в последнее время многое слышали то о российской угрозе, то о китайской. И Порошенко, видимо, старается соответствовать тому, что говорят его "кукловоды", потому что ничего другого ему не остается. Что касается постоянных попыток связать с Российской Федерацией все негативное, что происходит с Украиной, то Киеву тоже ничего не остается, кроме как производить такие словесные пустышки", – заключил Владислав Ганжара.

Парламентская ассамблея Совета Европы. Архивное фото
© AP Photo / Christian Lutz
Политолог: Россию не победить никому, и уж тем более Петру Порошенко
Украинские власти регулярно выступают с бездоказательными обвинениями в адрес России, включая "вмешательство" во внутренние дела, участие в конфликте на юго-востоке страны, ведение "гибридной войны", шпионаж и киберпреступления. Российская сторона обвинения отрицает. В Москве неоднократно отмечали, что Россия не является участником внутриукраинского конфликта и заинтересована в скорейшем преодолении политического и экономического кризиса на Украине.

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