Военный политолог: С-300 "путает карты" американцам в Сирии

США обеспокоены размещением ЗРК С-300 на сирийской территории, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри. Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik объяснил причины этой обеспокоенности.

США обеспокоены размещением российских комплексов С-300 на сирийской территории, заявил спецпредставитель Соединенных Штатов по Сирии Джеймс Джеффри.

"Мы очень обеспокоены размещением С-300 в Сирии. Вопрос – кто будет контролировать эти комплексы, какую роль они будут играть", – сказал он в ходе телефонного брифинга.

Джеффри напомнил, что ранее российские и израильские военные поддерживали контакты по поводу ударов Израиля по целям в Сирии. "Мы надеемся, что такой подход продолжится", – отметил он.

Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное – передаст Сирии комплекс С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik объяснил, почему американские военные обеспокоены размещением в Сирии С-300.

"Только сейчас, очевидно, приходит осмысление военными руководителями и политиками США того, что С-300 будут надежно защищать в Сирии военнослужащих Российской Федерации и серьезно повлияют на всю конфигурацию военно-политических и геополитических отношений на Ближнем Востоке. Конечно же, С-300 – серьезное препятствие для действий израильских военных на территории Сирии. Но главным образом это серьезно путает карты американцам. Поставки С-300 охладят горячие головы как в Израиле, так и в США. Одновременно это серьезная помощь официальному Дамаску и странам-гарантам мирного урегулирования для выстраивания стабильных отношений, которые позволят перейти от военного конфликта к стадии мирного строительства в Сирии", – сказал Андрей Кошкин.

Сирия еще в 2010 году законтрактовала С-300, но на этапе реализации сделка была аннулирована. Израильская сторона опасалась, что новые зенитные ракеты не только ограничат свободу действий ВВС Израиля в воздушном пространстве соседней страны, но и позволят сирийцам контролировать почти все израильское небо. Необходимость свободно действовать в Сирии израильтяне объясняют в первую очередь враждебным присутствием там иранских сил.