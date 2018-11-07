Эксперт: с "Северным потоком-2" смирились его самые отчаянные критики

Депутаты Европарламента призвали канцлера Германии Ангелу Меркель отказаться от "Северного потока-2". В эфире радио Sputnik эксперт Юрий Борисенок высказал мнение о том, способны ли эти призывы повлиять на позицию Берлина по данному вопросу.

Депутаты Европарламента призвали канцлера Германии Ангелу Меркель изменить позицию в отношении проекта "Северный поток-2", сообщает Sputnik Литва.

Отмечается, что открытое письмо к канцлеру подписали 69 европарламентариев, а также 20 политиков из стран-участниц Евросоюза.

В послании утверждается, что позиция Германии противоречит целям Европейского энергетического сообщества, игнорирует интересы партнеров Германии и "дает России дополнительные стратегические рычаги воздействия на ЕС, потому что этот проект увеличивает энергетическую зависимость ЕС от России".

В эфире радио Sputnik доцент кафедры истории южных и западных славян Исторического факультета МГУ Юрий Борисенок высказал уверенность в том, что это заявление никак не повлияет на позицию Меркель.

"Попытка депутатов Европарламента побудить Германию отказаться от прокладки трубопровода "Северный поток-2" не будет иметь ровно никакого воздействия на политику германских властей. Отмечу, что в последнее время твердая позиция Меркель и правящего класса Германии была доведена до самых отчаянных критиков проекта – властей Польши, а также в ходе визита Ангелы Меркель в Киев на прошлой неделе. После чего, как известно, "Нафтогаз Украины" заявил о том, что у него есть "план Б", который предполагает уже не противодействие "Северному потоку-2", а взыскание многомиллиардных сумм с России в качестве компенсации. То есть можно сделать вывод, что и в Варшаве, и в Киеве смирились с прокладкой "Северного потока-2". А протесты экологов и других групп, которые не составляют большинства даже в Европейском парламенте, ни к чему практическому привести не могут, как бы активны ни были противники "Северного потока-2" в публичной сфере и в сфере пиара", – сказал Юрий Борисенок.

Проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый газопровод пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешение на строительство осталось получить только от Копенгагена.