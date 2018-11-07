Политик рассказал, кто из граждан РФ теперь может быть арестован на Украине

На Украине подписан закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение украинской границы россиянами. Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik назвал главную задачу, которую украинские власти попытаются решить с помощью этого закона.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который вводит уголовную ответственность за незаконное пересечение украинской границы россиянами, следует из информации на сайте Верховной рады.

Парламент принял соответствующий закон 18 октября.

Раньше нарушителям грозили штрафы и административный арест до 15 суток. Новый закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. За повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц – от трех до пяти лет, а совершение таких действий с применением оружия – от пяти до восьми лет.

Как указано в пояснительной записке к документу, уголовную ответственность будут нести только "лица, имеющие гражданство государства-агрессора (так украинские власти называют Россию – ред.), или другие лица в интересах государства-агрессора", которые пересекают границу без документов или с фальшивыми документами, а также вне пунктов пропуска.

Председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik объяснил, кто из граждан РФ рискует попасть под действие нового украинского закона.

"Данный закон, вступивший в силу после подписания Порошенко – это продолжение демонизации Российской Федерации, очередной "мазок" в создании образа врага из России и российских граждан. Направлен этот закон против очень широкого круга граждан. Например, под действие этого закона попадают все жители Крыма. Также любой гражданин России, который побывал на территории Крыма, автоматически становится для украинских властей уголовным преступником. Соответственно, любого такого гражданина, который в силу деловых или любых других причин окажется на территории Украины, они могут задержать, арестовать и привлечь к уголовной ответственности", – сказал Вадим Колесниченко.

Он также рассказал, какие задачи решает Киев через принятие данного закона и как он, скорее всего, будет применяться на практике.

"Конечно, если этот закон применять массово, то они "захлебнутся". Поэтому его будут применять выборочно. Например, для украинских властей есть проблема в том, что жители Херсонской, Николаевской областей активно сотрудничают с Крымом, часто там бывают. А жители Крыма в силу объективных причин бывают на территории Украины – ведь родственные связи невозможно разорвать решением Порошенко. Теперь все они становятся потенциальными участниками уголовных процессов. А объективная информация с территории Крыма, которая попадает на Украину, конечно же, мешает киевским властям в создании образа врага из России. Поэтому создание реального "железного занавеса" между Украиной и Россией – главная задача этого закона", – уверен Вадим Колесниченко.

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после госпереворота на Украине весной 2014 года, возвращения Крыма в состав России и начала конфликта в Донбассе. Так, в январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте на юго-востоке страны и ведении "гибридной войны". Россия обвинения отрицает, заявляя, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.