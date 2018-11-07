Политолог: Киев ищет "точку входа" для провокации в Азовском море

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в отработке системы блокады украинских портов в Азовском море. В эфире радио Sputnik политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов рассказал, с чем, по его мнению, связано это заявление.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия отрабатывает систему блокады украинских портов в Азовском море.

"Сейчас Азовское море активно насыщается военными кораблями, где отрабатывается система блокады украинских морских портов", – заявил Порошенко в Киеве на конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед", трансляцию вели украинские телеканалы.

В эфире радио Sputnik политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов рассказал, с чем, по его мнению, связано это заявление.

"Думаю, что это заявление связано с попытками Киева заводить военные корабли через Крымский мост. То есть это партия, которую они разыгрывают, относительно Крымского моста и формально недоурегулированного статуса Азовского моря, которое с присоединением Крыма де-факто превратилось во внутреннее море России. Но это формальная сторона. Фактическая же сторона связана с накалом напряжения в регионе Черного и Азовского морей. Думаю, что за заявлением Порошенко последуют другие заявления, которые приведут к новому обострению. Все это будет связано с ситуацией (возможно, это будут не только украинские, но и натовские корабли) вокруг Крымского моста. Потому что это является "точкой входа" для провокации", – сказал Семен Уралов.

В начале года обострилась ситуация с судоходством в Азовском море. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".

Москва сочла действия Киева "морским терроризмом" и ответила усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники обвинили российские власти в "жесткой политике задержания и осмотра судов". Крымское погрануправление ФСБ заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев. В украинском МИД признали, что пограничники РФ не нарушают протоколы во время осмотра. Позже Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.