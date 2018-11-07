"Попасть на проблемы". Политолог оценил закон Украины о нарушении границы

Украинский президент Петр Порошенко подписал закон об уголовной ответственности для россиян за нарушение границы. Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik назвал закон очередным примером "бессмысленного творчества" Киева.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который вводит уголовную ответственность за незаконное пересечение украинской границы россиянами, следует из информации на сайте Верховной рады.

Парламент принял соответствующий закон 18 октября.

Раньше нарушителям грозили штрафы и административный арест до 15 суток. Новый закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. За повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц – от трех до пяти лет, а совершение таких действий с применением оружия – от пяти до восьми лет.

Как указано в пояснительной записке к документу, уголовную ответственность будут нести только "лица, имеющие гражданство государства-агрессора (так украинские власти называют Россию – ред.), или другие лица в интересах государства-агрессора", которые пересекают границу без документов или с фальшивыми документами, а также вне пунктов пропуска.

Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik назвал принятый украинской стороной закон очередным примером "бессмысленного творчества" Киева.

"В данном случае мы имеем ситуацию, в которой все участники "попадают на большие проблемы", как принято говорить по-простому. Во-первых, этот закон касается огромного количества людей, второй момент – он (закон) неисполним, третье – никто не понимает, как он вообще может существовать, и четвертое – давайте не забывать, что этот закон по определению является бессмысленным и нарушающим права граждан. Конечно, когда речь заходит об украинском режиме, особо не удивляешься тому, что они делают, но всегда возникает вопрос – а есть ли предел их глупости и умению создавать самим себе проблемы, наступать на грабли, стрелять в ногу и самих себя высекать? Оказывается, что нет. Каждый раз мы видим очередные примеры этого бессмысленного творчества", – сказал Владимир Джаралла.

По его мнению, киевские власти преследуют в данном случае лишь одну цель – еще больше разорвать отношения с РФ, но действуют они отнюдь не самостоятельно.

"Понятно, что целью этого закона является, прежде всего, психологическое давление. Смысл его в том, что если вы посещаете Крым, территорию Российской Федерации, то вам ни в коем случае нельзя пребывать на Украине, потому что у вас могут быть большие неприятности. И также понятно, что это общая линия на разрыв отношений с Россией. Более того, эта линия установлена не украинскими властями, а их кураторами. Каковы последствия этого? Вполне вероятно, что нас ждут ситуации, когда будут возникать проблемы с гражданами, которые окажутся на территории Украины. Но, с другой стороны, здесь возникает один очень любопытный нюанс: украинской стороне где-то нужно будет собирать информацию – где кто был… Так что подобные законы лишь приводят к тому, что ты понимаешь, что диалога ни то что не может быть, он в принципе невозможен, разговаривать с подобного рода персонажами просто нельзя. Вопрос лишь в том, когда и как из этого тупика выходить", – заключил крымский политолог.

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и начала конфликта в Донбассе. Так, в январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте на юго-востоке страны, ведении "гибридной войны", шпионаже, а также кибератаках. Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.