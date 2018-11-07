Американист: после выборов ключевая угроза для Трампа снимается

Согласно последним прогнозам, на выборах в США республиканцы сохранили большинство в сенате, однако потеряли большинство в палате представителей. Американист Дмитрий Михеев в эфире радио Sputnik прокомментировал итоги выборов.

Президент США Дональд Трамп после состоявшихся во вторник промежуточных выборов в конгресс процитировал в Twitter лестные для него слова известных личностей.

"Только пять раз за последние 105 лет действующий президент выигрывал места в cенате на дополнительных выборах. Господин Трамп обладает очарованием. Республиканцам невероятно повезло, что он у них есть, и я просто благоговею перед тем, насколько хорошо они сработали. Невероятно, все СМИ против него, атакуя его каждый день, а он вырывает эти огромные победы", – процитировал Трамп американского юриста и писателя Бена Стайна.

Трамп также опубликовал слова телеведущего Дэвида Асмана. "Как демократы ответят на это? Подумайте о том, как его позиция с республиканцами улучшается – все кандидаты, которые выиграли сегодня вечером. Они осознают, насколько он важен из-за того, что он сделал, проводя кампанию для них. Они обязаны ему политической карьерой", – заявил Асман.

Ранее Дональд Трамп назвал предварительные итоги промежуточных выборов в конгресс "потрясающим успехом".

Согласно последним прогнозам, республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50, однако потеряли большинство в палате представителей.

Выборы называются промежуточными, поскольку проходят на середине срока действующего президента. В ходе выборов переизбирали весь состав палаты представителей (435 депутатов), а также 35 из 100 сенаторов.

Американист Дмитрий Михеев в эфире радио Sputnik прокомментировал имеющиеся на этот час данные.

"Результаты выборов можно назвать смешанными. Судя по имеющимся данным, в сенате республиканцы укрепили свои позиции, поэтому назначения на министерские и прочие высокие государственные должности будет проходить легче для Трампа. За финансовые вопросы отвечает в основном палата представителей, и демократическое большинство там позволит саботировать намерения Трампа производить большие траты на объявленные им проекты – строительство стены на границе с Мексикой и тому подобное", – сказал Дмитрий Михеев.

По его мнению, угроза импичмента Трампа снимается, однако давление на него со стороны демократов будет только расти.

"Что касается ключевого вопроса – угрозы импичмента для действующего президента, то с большой долей уверенности можно сказать, что эта угроза полностью снимается – с сохранением и даже укреплением республиканского большинства в верхней палате конгресса начать процесс импичмента будет невозможно. Что, впрочем, не помешает палате представителей открывать различные расследования, создавать комиссии по любым теоретически неприятным для Трампа вопросам – от финансирования кампании 2016 года до его отказа опубликовать свои налоговые декларации. То есть, давление со стороны демократического большинства палаты представителей будет увеличиваться с тем, чтобы к очередным президентским выборам через два года добиться полной дискредитации действующего президента и не допустить его повторного избрания", – считает Дмитрий Михеев.