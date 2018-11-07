Американист: после выборов ключевая угроза для Трампа снимается

Президент США Дональд Трамп после состоявшихся во вторник промежуточных выборов в конгресс процитировал в Twitter лестные для него слова известных личностей.
Трамп также опубликовал слова телеведущего Дэвида Асмана. "Как демократы ответят на это? Подумайте о том, как его позиция с республиканцами улучшается – все кандидаты, которые выиграли сегодня вечером. Они осознают, насколько он важен из-за того, что он сделал, проводя кампанию для них. Они обязаны ему политической карьерой", – заявил Асман.
Ранее Дональд Трамп назвал предварительные итоги промежуточных выборов в конгресс "потрясающим успехом".
Выборы называются промежуточными, поскольку проходят на середине срока действующего президента. В ходе выборов переизбирали весь состав палаты представителей (435 депутатов), а также 35 из 100 сенаторов.
Американист Дмитрий Михеев в эфире радио Sputnik прокомментировал имеющиеся на этот час данные.
"Результаты выборов можно назвать смешанными. Судя по имеющимся данным, в сенате республиканцы укрепили свои позиции, поэтому назначения на министерские и прочие высокие государственные должности будет проходить легче для Трампа. За финансовые вопросы отвечает в основном палата представителей, и демократическое большинство там позволит саботировать намерения Трампа производить большие траты на объявленные им проекты – строительство стены на границе с Мексикой и тому подобное", – сказал Дмитрий Михеев.
По его мнению, угроза импичмента Трампа снимается, однако давление на него со стороны демократов будет только расти.
"Что касается ключевого вопроса – угрозы импичмента для действующего президента, то с большой долей уверенности можно сказать, что эта угроза полностью снимается – с сохранением и даже укреплением республиканского большинства в верхней палате конгресса начать процесс импичмента будет невозможно. Что, впрочем, не помешает палате представителей открывать различные расследования, создавать комиссии по любым теоретически неприятным для Трампа вопросам – от финансирования кампании 2016 года до его отказа опубликовать свои налоговые декларации. То есть, давление со стороны демократического большинства палаты представителей будет увеличиваться с тем, чтобы к очередным президентским выборам через два года добиться полной дискредитации действующего президента и не допустить его повторного избрания", – считает Дмитрий Михеев.