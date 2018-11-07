Политолог: Польша предприняла очередную попытку шантажа ЕС

Польша близка к выходу из Евросоюза, считает президент Европейского совета, польский политик Дональд Туск. Комментируя это заявление в эфире радио Sputnik, политолог Сергей Козлов отметил, что Варшава – наиболее крупный получатель европейской помощи.

Польша близка к выходу из Европейского союза (Polexit) из-за конфликта с Брюсселем. Такое мнение высказал президент Европейского совета, польский политик Дональд Туск, слова которого приводит британская газета Express.

Существует "очень серьезная угроза" того, что Polexit может произойти "случайно", отметил он.

По мнению Туска, лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский балансирует на грани и может спровоцировать выход страны из ЕС простейшей ошибкой.

"Я опасаюсь, что желание Европы удержать Польшу любой ценой может быть меньше, чем в случае с Великобританией. Так что ситуация, на мой взгляд, очень и очень серьезная", – заключил Туск.

Вопрос возможного выхода из Евросоюза регулярно обсуждается в Польше на фоне критики проходящих в стране реформ. Так, особое недовольство Еврокомиссии вызвало решение правящей польской партии "Право и справедливость" модернизировать судебную систему. ЕК считает, что принятые законы нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной. В конце прошлого года ЕК запустила процедуру, которая может привести к лишению Варшавы права голоса в Совете Евросоюза.

В эфире радио Sputnik кандидат исторических наук, политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления – филиал РАНХиГС при Президенте РФ Сергей Козлов прокомментировал заявление Туска.

"Слова Дональда Туска о готовности Польши покинуть ЕС стоит рассматривать как очередную попытку шантажа европейских структур. Неоднократно уже подобные угрозы звучали из уст различных польских политиков, и их необходимо рассматривать лишь как элемент торга Варшавы и людей, с ней аффилированных, как Дональд Туск, с европейскими структурами. Дело в том, что Польша является одним из наиболее крупных получателей европейской помощи. И говорить о том, что Польша покинет европейские структуры, достаточно странно. Польша нуждается в Европе, ее выход из ЕС нанесет польской экономике очень серьезный ущерб", – сказал Сергей Козлов.