Военный эксперт: Украина может похвастаться только одним "успехом"

Призывник Национальной гвардии Украины во время стрижки в одной из воинских частей во Львове. 24 октября 2018

Призывник Национальной гвардии Украины во время стрижки в одной из воинских частей во Львове. 24 октября 2018

Украинские части с 2014 года самовольно покинули более 33 тысяч военных, пишут СМИ. Комментируя эти данные в эфире радио Sputnik, военный эксперт Игорь Коротченко высказал мнение, что украинские военнослужащие не верят ни в свою армию, ни в государство.

Более 33 тысяч военнослужащих ВСУ самовольно оставили части или дезертировали за четыре с половиной года, пишут "Известия". Об этом изданию сообщили источники, знакомые с докладом главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса о состоянии правопорядка и воинской дисциплины в вооруженных силах страны.

По словам одного из собеседников "Известий", с начала 2014 года по сентябрь 2018-го из украинской армии сбежали 33 798 военнослужащих. "Ловят при этом очень мало, с начала этого года по сентябрь было задержано лишь 1587 беглецов", – отметил он.

Количество сбежавших не может не настораживать, говорит источник, ведь "у многих из них на руках оружие". По его данным, в розыске числится около 15 тысяч единиц оружия, похищенных из украинских Вооруженных сил.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что с начала военных действий в 2014 году в Донбассе почти 900 украинских военных погибли в результате самоубийств или умышленных убийств.

В эфире радио Sputnik главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко прокомментировал данные о правопорядке и дисциплине в ВСУ.

"Это моральное разложение вооруженных сил в отсутствии мотивации выполнения боевых задач, неверие военнослужащих ни в армию, ни в государство Украина. Наряду с огромным количеством самоубийств в украинской армии, которое военный прокурор недавно озвучил, эти новые данные еще раз подтверждают, что это самая отсталая, самая убогая, самая немотивированная, лишенная идей служения государству, армия в Европе. И самая технически отсталая. Плюс самая коррумпированная – украинские генералы вошли в историю своей коррупцией, поскольку главным мотивом пребывания на должности является организация хищений того, что находится в распоряжении. Эти цифры еще раз подтверждают неудачу в целом концепции построения украинского государства, поскольку армия является важнейшим элементом любой страны. Но в данном случае Украина может похвастаться только одним "успехом": масштабной коррупцией во всех сферах. Коррупция – это единственное, где Украина добилась впечатляющих успехов, во всем остальном – это полный провал, включая и построение национальной армии", – сказал Игорь Коротченко.