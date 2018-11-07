Военный эксперт: малые беспилотники становятся опасным оружием террористов

ФСБ пресекла попытки террористов использовать беспилотники для терактов на Чемпионате мира по футболу, заявил директор ведомства Александр Бортников на открытии совещания руководителей спецслужб и правоохранительных органов.
Детали не уточняются, известно лишь, что такие попытки предпринимались не только во время чемпионата, но и во время подготовки и проведения других "массовых политических и спортивных мероприятий".
Бортников констатировал, что бесконтрольное распространение дронов чревато их применением для террора.
"На наш взгляд, для предупреждения и оперативной нейтрализации данной угрозы необходимо безотлагательно приступить к совместной разработке основ нормативно-правового регулирования процесса применения беспилотников", – отметил глава ФСБ.
В эфире радио Sputnik генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев прокомментировал ситуацию.
"На сегодняшний день становится реальностью использование малых беспилотников в системе разведки, их применение в качестве ударных средств для нападения на воинские части, а также их использование для совершения терактов против гражданских объектов. И если не будет принято совместных мер для предупреждения этой угрозы, используемые террористами малые БПЛА – радиоуправляемые или летящие по уже заложенной программе – могут стать серьезной угрозой как для воинских частей, так и для мирного населения. Сейчас создаются и опробуются системы противодействия угрозе со стороны БПЛА как при помощи средств радиоэлектронной борьбы, так и при помощи ударных средств ПВО – в частности, такая система уже оправдала себя в Сирийской арабской республике. Но при этом представляются совершенно необходимыми совместные всеобъемлющие меры для заблаговременной нейтрализации этой угрозы – малые беспилотники на наших глазах становятся очень опасным видом малых вооружений, который может быть использован террористами в самых разных условиях местности, в том числе в густонаселенных районах", – сказал Владимир Богатырев.
В России уже ужесточили правила оборота беспилотной техники. Так, с июня 2016-го все дроны массой более 0,25 килограмма должны быть зарегистрированы.