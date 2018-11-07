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Военный эксперт: малые беспилотники становятся опасным оружием террористов

(обновлено: 12:46 07.11.2018)
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© Фото : Минобороны РФБеспилотные летательные аппараты, запущенные террористами по базам РФ в СирииБеспилотные летательные аппараты, запущенные террористами по базам РФ в Сирии
© Фото : Минобороны РФ
ФСБ предотвратила попытки использовать беспилотники для терактов на Чемпионате мира по футболу, заявил глава ведомства Александр Бортников. Генерал-майор запаса Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik рассказал об угрозе со стороны малых БПЛА.

ФСБ пресекла попытки террористов использовать беспилотники для терактов на Чемпионате мира по футболу, заявил директор ведомства Александр Бортников на открытии совещания руководителей спецслужб и правоохранительных органов.

Детали не уточняются, известно лишь, что такие попытки предпринимались не только во время чемпионата, но и во время подготовки и проведения других "массовых политических и спортивных мероприятий".

Беспилотный летательный аппарат, обнаруженный вблизи авиабазы Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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"Сделать посговорчивее". Эксперт об атаке БПЛА на базу Хмеймим
По словам директора ФСБ, ведомство раскрыло семь группировок, которые планировали атаки на иностранных болельщиков.

Бортников констатировал, что бесконтрольное распространение дронов чревато их применением для террора.

"На наш взгляд, для предупреждения и оперативной нейтрализации данной угрозы необходимо безотлагательно приступить к совместной разработке основ нормативно-правового регулирования процесса применения беспилотников", – отметил глава ФСБ.  

В эфире радио Sputnik генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев прокомментировал ситуацию.

"На сегодняшний день становится реальностью использование малых беспилотников в системе разведки, их применение в качестве ударных средств для нападения на воинские части, а также их использование для совершения терактов против гражданских объектов. И если не будет принято совместных мер для предупреждения этой угрозы, используемые террористами малые БПЛА – радиоуправляемые или летящие по уже заложенной программе – могут стать серьезной угрозой как для воинских частей, так и для мирного населения. Сейчас создаются и опробуются системы противодействия угрозе со стороны БПЛА как при помощи средств радиоэлектронной борьбы, так и при помощи ударных средств ПВО – в частности, такая система уже оправдала себя в Сирийской арабской республике. Но при этом представляются совершенно необходимыми совместные всеобъемлющие меры для заблаговременной нейтрализации этой угрозы – малые беспилотники на наших глазах становятся очень опасным видом малых вооружений, который может быть использован террористами в самых разных условиях местности, в том числе в густонаселенных районах", – сказал Владимир Богатырев. 

Демонстрация образцов беспилотной летательной техники во время брифинга Минобороны РФ по вопросам применения беспилотной летательной авиации в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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След спецслужб: эксперты о дронах, атаковавших российские базы в Сирии
Террористы регулярно используют дроны для попыток атаковать российские военные объекты в Сирии. Кроме того, в 2018 году суд вынес приговор боевикам банды, которая планировала с помощью беспилотника взорвать здания территориального ФСБ или МВД Сунженского района Ингушетии. 

В России уже ужесточили правила оборота беспилотной техники. Так, с июня 2016-го все дроны массой более 0,25 килограмма должны быть зарегистрированы.

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