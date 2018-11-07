Эксперт: реноме ракеты-носителя "Союз" подтверждается

Ракета "Союз-СТ" со спутником MetOp-С успешно стартовала с космодрома Куру. В эфире радио Sputnik эксперт Натан Эйсмонт высказал уверенность, что представление о российских ракетах как о самых надежных носителях будет восстановлено.

Российская ракета-носитель "Союз-СТ", стартовавшая с космодрома Куру во Французской Гвиане, успешно вывела на орбиту европейский метеорологический спутник MetOp-С.

Запуск ракеты состоялся в 9.47 по местному времени (3.47 мск). Трансляция велась на сайте компании-оператора космодрома Ariane Space.

Спутник отделился от ракеты и вышел на орбиту примерно в 22.47 по местному времени во вторник (4.47 мск среды). Трансляция велась на сайте компании-оператора космодрома Ariane space.

"Космический аппарат MetOp-C взят на управление. Ракета и (разгонный блок – ред.) "Фрегат" отработали по плану", – написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter.

MetOp-C является третьим и последним спутником Европейской организации спутниковой метеорологии (EUMETSAT). Спутники MetOp необходимы для прогнозирования погоды на период от 12 часов до 10 дней.

Первый и второй спутники этой серии – MetOp-А и MetOp-B – были запущены в 2006 и 2012 году соответственно. Обе "метеорологические станции" успешно работают на орбите с момента запуска и вносят большой вклад в сокращение ошибок в прогнозах погоды. Ожидается, что MetOp-C повысит качество прогнозов погоды.

Состоявшийся пуск стал третьим для ракет семейства "Союз" после аварии ракеты "Союз-ФГ" 11 октября. До этого ракеты "Союз" дважды стартовали с космодрома Плесецк – 25 октября с военным спутником и 3 ноября с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-М".

В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт высказал уверенность, что представление о "Союзах" как о самый надежных носителях будет восстановлено.

"То, что нынешний запуск был успешным, это совершенно естественно. Полагать, что что-то вдруг произойдет неожиданное – это излишний пессимизм, спровоцированный той неудачей, которая была с "Союзом". Это уже третий после аварии запуск с помощью "Союзов" вполне успешный. Совершенно точно, что и дальше будут успешные запуски. Здесь все идет нормально, и тот неудачный запуск можно рассматривать как некую выпавшую точку. Сейчас реноме "Союзов" подтверждается, и я думаю, что дальше будет восстановлено представление о "Союзах" – и это было всегда – как о самом надежном носителе за всю историю космической деятельности", – сказал Натан Эйсмонт.

Одиннадцатого октября ракета "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Комиссия Роскосмоса установила, что причиной аварии стало повреждение датчика отделения боковых блоков ракеты. Такая же проблема могла быть у двух собранных в "пакет" (четыре боковых блока первой ступени, присоединенных к центральному блоку второй ступени) ракет, находившихся на космодроме Куру и Байконуре. Как сообщили РИА Новости в Роскосмосе во вторник, на ракете для пуска с Куру повреждений обнаружено не было.

Как сообщалось ранее, на 14 декабря планируется еще один запуск с космодрома Куру ракеты "Союз-СТ" с блоком "Фрегат-МТ" и космическим аппаратом CSO 1 (Composante Spatiale Optique-1).