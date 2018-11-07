Эксперт: реноме ракеты-носителя "Союз" подтверждается

Российская ракета-носитель "Союз-СТ", стартовавшая с космодрома Куру во Французской Гвиане, успешно вывела на орбиту европейский метеорологический спутник MetOp-С.
Спутник отделился от ракеты и вышел на орбиту примерно в 22.47 по местному времени во вторник (4.47 мск среды). Трансляция велась на сайте компании-оператора космодрома Ariane space.
"Космический аппарат MetOp-C взят на управление. Ракета и (разгонный блок – ред.) "Фрегат" отработали по плану", – написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter.
MetOp-C является третьим и последним спутником Европейской организации спутниковой метеорологии (EUMETSAT). Спутники MetOp необходимы для прогнозирования погоды на период от 12 часов до 10 дней.
Состоявшийся пуск стал третьим для ракет семейства "Союз" после аварии ракеты "Союз-ФГ" 11 октября. До этого ракеты "Союз" дважды стартовали с космодрома Плесецк – 25 октября с военным спутником и 3 ноября с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-М".
В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт высказал уверенность, что представление о "Союзах" как о самый надежных носителях будет восстановлено.
"То, что нынешний запуск был успешным, это совершенно естественно. Полагать, что что-то вдруг произойдет неожиданное – это излишний пессимизм, спровоцированный той неудачей, которая была с "Союзом". Это уже третий после аварии запуск с помощью "Союзов" вполне успешный. Совершенно точно, что и дальше будут успешные запуски. Здесь все идет нормально, и тот неудачный запуск можно рассматривать как некую выпавшую точку. Сейчас реноме "Союзов" подтверждается, и я думаю, что дальше будет восстановлено представление о "Союзах" – и это было всегда – как о самом надежном носителе за всю историю космической деятельности", – сказал Натан Эйсмонт.
Как сообщалось ранее, на 14 декабря планируется еще один запуск с космодрома Куру ракеты "Союз-СТ" с блоком "Фрегат-МТ" и космическим аппаратом CSO 1 (Composante Spatiale Optique-1).