Американист о предварительных итогах выборов в США: Трамп опасался худшего

Президент США Дональд Трамп назвал предварительные итоги выборов в конгресс "потрясающим успехом". В целом итоги были предсказуемы, но некоторые ожидания не оправдались, отметил в эфире радио Sputnik политолог, американист Михаил Синельников-Оришак.

На состоявшихся в США промежуточных выборах в конгресс Демократическая партия, по прогнозам, отбирает у республиканцев контроль над палатой представителей, однако в сенате Республиканской партии удалось не только сохранить контроль, но и упрочить свои позиции, отобрав места у своих конкурентов.

Президент США Дональд Трамп назвал предварительные итоги выборов "потрясающим успехом".

В чем именно заключается успех, в эфире радио Sputnik объяснил политолог, американист Михаил Синельников-Оришак.

"Это в риторике Трампа: что бы он ни делал, у него все великолепно, идеально, фантастически. С другой стороны, такая истерика, которая сопровождала его с первого дня избрания, когда слово "импичмент" повторялось как молитва со стороны демократов, могла кого угодно поколебать и убедить, что на промежуточных выборах они ему покажут "мать Кузьмы". Он, наверное, в глубине души этого опасался. Но этого не произошло", – сказал Михаил Синельников-Оришак.

По его мнению, предварительные итоги неудивительны.

"Это было предсказуемо. Обычно всегда правящая партия проигрывает нижнюю палату. Никакого феномена нет – за два года любой президент успевает сделать большое количество ошибок, дать поводы для недовольства. Поэтому то, что нижняя палата будет, скорее всего, проиграна республиканцами, было очевидно – для этого не надо быть оракулом и делать сложные расчеты. Другой вопрос, что ожидался решительный разгром, убедительная победа демократов. А судя по тем цифрам, которые сейчас поступают, разгрома не произойдет", – считает Михаил Синельников-Оришак.

К настоящему моменту прогнозы отдают республиканцам минимум 53 места в сенате, что означает укрепление их позиций в верхней палате, где до этого у них было 51 кресло. Более того, республиканцы отобрали четыре места у демократов, еще по трем штатам окончательной определенности нет.

В палате представителей, наоборот, победу празднуют демократы. Согласно прогнозам, они вернули себе контроль над ней, обеспечив себе комфортное преимущество. Телеканал CNN полагает, что демократы получат 238 мест, а республиканцы – 197. Телеканал NBC считает, что демократы займут 229 мест, а их оппоненты – 206.

Прогноз основан на расчете предварительных результатов голосования, официальных данных выборов пока нет. Для контроля над палатой представителей необходимо получить минимум 218 голосов. Этот успех станет первым для демократов с 2008 года, когда они выиграли палату, заняв 257 мест.