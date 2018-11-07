Мнение о словах Порошенко про "дешевый газ": ничего хорошего не предвидится

В Сети раскритиковали слова украинского лидера Петра Порошенко об "опасности дешевого газа". Это весьма болезненный вопрос для Украины, считает политолог Антон Бредихин. Ситуацию он прокомментировал в эфире радио Sputnik.

Пользователи Сети раскритиковали президента Украины Петра Порошенко за его высказывание в Facebook об опасности российского "дешевого газа".

"Дешевый сыр – лишь в мышеловках. Дешевый газ – в российской клетке. Разве что заманив Украину в эту клетку, можно выполнить фантастическое обещание снизить тарифы на газ вдвое, втрое, или в пять раз", – написал ранее Порошенко.

Многие пользователи обвинили Порошенко в том, что действия киевских властей ведут к обнищанию населения.

"Платить за газ по невероятно высоким ценам – это супер. Теперь я чувствую себя "достойным". Теперь средняя зарплата составляет тысячу кубов, а минималка – 400 кубов", – написал Евгений Бондаренко.

"А чей мы газ покупаем? Что, Словакия добывает столько газа, чтобы себе и еще нам продать? Два варианта: или российский с наценкой, или свой сначала продали, потом купили", – считает Александр Полковников.

"Господин Порошенко, вы довели Украину до нищеты. Ваше время истекло, на помойку Вам дорога!", – заявил Стас Донець.

"Дешевого газа нет, есть дешевый труд, и даже жизни людей в нашей стране никто не ценит", – отметил Алексей Лысенко.

В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал политолог, кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

"Конечно, цена на газ для украинцев – вопрос весьма болезненный и щепетильный. Российский газ, конечно, конкурентен по сравнению с тем газом, который Украина покупает у ЕС, – пожалуй, у ЕС она покупает как раз российский газ, но по завышенной цене. Для населения это весьма болезненно в плане роста цены на коммуналку, этой зимой она опять повысится, о чем уже заявил Порошенко. Следовательно, в дальнейшем для населения ничего хорошего не предвидится. Сколько дальше будет терпеть украинский народ, непонятно. Думаю, что президентские выборы, которые уже скоро, покажут реальную ситуацию. Возможно, украинский народ сделает выбор в пользу той власти, которая не ведет к его непосредственному обнищанию и, следовательно, будет стремиться к налаживанию контактов с Россией, выстраиванию более дружественных отношений. При развороте Украины на Восток цены на газ будут намного ниже, и это будет лучше для населения", – сказал Антон Бредихин.

Кабмин Украины 19 октября принял решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% в рамках договоренностей и требований МВФ. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов по официальному курсу) за тысячу кубометров. В правительстве сообщили, что МВФ требовал повышения цены на 60%, однако удалось договориться о компромиссном варианте для дальнейшего кредитования.