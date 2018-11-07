Эксперт предположил, с чем связана системная ошибка новых Boeing 737

Авиакомпании предупредят об опасности срыва новых Boeing 737 Max в крутое пике, сообщают СМИ. Авиаэксперт Владимир Попов в эфире радио Sputnik рассказал, можно ли устранить эту проблему.

Компания Boeing намерена отправить операторам своих новых моделей Boeing737 Max предупреждение, что из-за ошибочных показателей системы контроля полета самолеты могут самостоятельно сорваться в крутое пике, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Собеседник агентства пояснил, что предупреждение основано на предварительных результатах расследования крушения самолета авиакомпании Lion Air у берегов Индонезии, произошедшего 29 октября. Выяснилось, что самолеты Boeing 737 Max могут автоматически опускать нос вниз в определенных случаях, когда возможен срыв потока (неконтролируемое нарушение баланса процессов движения воздуха).

Источник отметил, что предупреждение может быть отправлено утром в среду, в нем будет содержаться указание для пилотов, как действовать для того, чтобы избежать проблемы.

Такая системная ошибка, действительно, возможна, рассказал в эфире радио Sputnik заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов.

"Это не исключено. Автоматизированные системы управления – это несколько компьютеров, объединенных в единую цепь, которые выполняют определенный функционал: это подача сигналов на органы управления, ответный сигнал об исполнении того или иного действия, и все это выводится на приборы. Сложность большая, и где-то в программном механизме могли допустить, грубо говоря, ошибку, которая так дорого стоит. Нужно провести перепрограммирование. Если уже знают, где кроется недостаток логической цепочки, то это устраняется. Сейчас проведут испытания на макете, тренажере. Это программные работы. Какой-то осадок останется, но больших экономических потерь компания, я думаю, не понесет", — сказал Владимир Попов.

Самолет Boeing 737 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air утром 29 октября упал в море возле побережья Западной Явы через 13 минут после вылета из Джакарты. Обломки лайнера находятся на глубине от 30 до 40 метров и разбросаны на обширной территории морского дна. Выживших в катастрофе нет. На борту самолета находились 189 человек, включая пассажиров и членов экипажа.